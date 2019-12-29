Волинські лікарі врятували ногу 70-річному чоловіку





Про це



Так, лікарі виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9х6 см.



Судинні хірурги успішно видалили тромботичні маси та замінили уражену судину протезом. Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Ковельського МТМО зі скаргами на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці звернувся 70-річний чоловік.Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.Так, лікарі виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9х6 см.Судинні хірурги успішно видалили тромботичні маси та замінили уражену судину протезом. Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують.

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