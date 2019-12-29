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Волинські лікарі врятували ногу 70-річному чоловіку

Волинські лікарі врятували ногу 70-річному чоловіку
До Ковельського МТМО зі скаргами на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці звернувся 70-річний чоловік.

Про це повідомляє медичний заклад у Facebook.

Так, лікарі виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9х6 см.

Судинні хірурги успішно видалили тромботичні маси та замінили уражену судину протезом. Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують.

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Теги: ковельські лікарі, пенсіонер, операція
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