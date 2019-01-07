У річницю отримання Томосу голова ПЦУ Епіфаній подякував Порошенку



Епіфаній у річницю отримання Томосу подякував п'ятому президенту України Петру Порошенку та всім державним діячам, які допомогли ПЦУ отримати та закріпити своє історичне і канонічне право на автокефалію.



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"Рік тому Вселенський патріарх Варфоломій вручив для Православної церкви України Томос про автокефалію. Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних – Українська православна Церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-Сестра", – написав предстоятель ПЦУ.



Він зауважив, що ця подія – плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка.



"Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та віряни зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників. І п'ятий Президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоби 6 січня, у навечір'я Різдва Христового, Томос прибув до України", - наголосив Епіфаній.



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