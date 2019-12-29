Курс валют у Луцьку на 7 січня
Сьогодні, 11:35
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,350, а продаж – 23,925.
Євро при купівлі становить – 25,950, продажу – 26,775.
Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.200.
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Євро при купівлі становить – 25,950, продажу – 26,775.
Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.200.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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