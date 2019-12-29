Курс валют у Луцьку на 7 січня





Євро при купівлі становить – 25,950, продажу – 26,775.



Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,390.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.200.



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