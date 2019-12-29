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Курс валют у Луцьку на 7 січня

Курс валют у Луцьку на 7 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,350, а продаж – 23,925.

Євро при купівлі становить – 25,950, продажу – 26,775.

Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.000, продаж – 6.200.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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