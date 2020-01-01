На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску





Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пйотр Пільх, пoвідoмляє



За словами посадовця, загальна вартість проєкту будівництва з польського боку складає 109 млн злотих.



“З відкриттям нового пункту пропуску буде створено кілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зростатиме і розвиватиметься транспорт", - зазначив віце-маршалек.



Він додав, що на під’їздному шляху до нового пункту пропуску в Мальховичах буде збудовано дорогу з п'ятьма смугами руху.



Закінчити будівництво пункту пропуску та його інфраструктури планують до кінця 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На польсько-українському кордоні буде ще один пункт пропуску. На нього виділили понад 100 мільйонів злотих. Міністерство фінансів Польщі погодило фінансування проєкту будівництва пункту пропуску “Мальховичі – Нижанковичі”.Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив віце-маршалек Підкарпатського воєводства, пoвідoмляє Yavp.pl. За словами посадовця, загальна вартість проєкту будівництва з польського боку складає 109 млн злотих.“З відкриттям нового пункту пропуску буде створено кілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зростатиме і розвиватиметься транспорт", - зазначив віце-маршалек.Він додав, що на під’їздному шляху до нового пункту пропуску в Мальховичах буде збудовано дорогу з п'ятьма смугами руху.Закінчити будівництво пункту пропуску та його інфраструктури планують до кінця 2024 року.

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