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На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску

На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску
На польсько-українському кордоні буде ще один пункт пропуску. На нього виділили понад 100 мільйонів злотих. Міністерство фінансів Польщі погодило фінансування проєкту будівництва пункту пропуску “Мальховичі – Нижанковичі”.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пйотр Пільх, пoвідoмляє Yavp.pl.

За словами посадовця, загальна вартість проєкту будівництва з польського боку складає 109 млн злотих.

“З відкриттям нового пункту пропуску буде створено кілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зростатиме і розвиватиметься транспорт", - зазначив віце-маршалек.

Він додав, що на під’їздному шляху до нового пункту пропуску в Мальховичах буде збудовано дорогу з п'ятьма смугами руху.

Закінчити будівництво пункту пропуску та його інфраструктури планують до кінця 2024 року.

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Теги: польсько-український кордон, новий пункт пропуску
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