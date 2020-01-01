На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску
Сьогодні, 19:14
На польсько-українському кордоні буде ще один пункт пропуску. На нього виділили понад 100 мільйонів злотих. Міністерство фінансів Польщі погодило фінансування проєкту будівництва пункту пропуску “Мальховичі – Нижанковичі”.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пйотр Пільх, пoвідoмляє Yavp.pl.
За словами посадовця, загальна вартість проєкту будівництва з польського боку складає 109 млн злотих.
“З відкриттям нового пункту пропуску буде створено кілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зростатиме і розвиватиметься транспорт", - зазначив віце-маршалек.
Він додав, що на під’їздному шляху до нового пункту пропуску в Мальховичах буде збудовано дорогу з п'ятьма смугами руху.
Закінчити будівництво пункту пропуску та його інфраструктури планують до кінця 2024 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пйотр Пільх, пoвідoмляє Yavp.pl.
За словами посадовця, загальна вартість проєкту будівництва з польського боку складає 109 млн злотих.
“З відкриттям нового пункту пропуску буде створено кілька сотень добре оплачуваних робочих місць, прикордонний район буде розвиватися, торгівля зростатиме і розвиватиметься транспорт", - зазначив віце-маршалек.
Він додав, що на під’їздному шляху до нового пункту пропуску в Мальховичах буде збудовано дорогу з п'ятьма смугами руху.
Закінчити будівництво пункту пропуску та його інфраструктури планують до кінця 2024 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 січня
Сьогодні, 20:00
На польсько-українському кордоні відкриють ще один пункт пропуску
Сьогодні, 19:14
Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
У селі на Волині освятили місце для побудови нового храму. ФОТО
Сьогодні, 17:21
Медіа