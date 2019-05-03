На Волинь приїде предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій
Сьогодні, 12:06
Предстоятель Української Православної Церкви (МП) митрополит Онуфрій очолить службу Божу в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що на Володимирщині.
Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, передає "Район.in.ua".
Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.
На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.
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Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, передає "Район.in.ua".
Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.
На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чого РПЦ розїзджає Україною під час війни.
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