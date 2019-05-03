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На Волинь приїде предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій

На Волинь приїде предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій
Предстоятель Української Православної Церкви (МП) митрополит Онуфрій очолить службу Божу в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що на Володимирщині.

Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, передає "Район.in.ua".

Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.

На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.

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Теги: предстоятель УПЦ (МП), Волинь, святкова служба, Онуфрій
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Коментарі 1
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чого РПЦ розїзджає Україною під час війни.
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