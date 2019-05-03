На Волинь приїде предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій

Онуфрій очолить службу Божу в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що на Володимирщині.



Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, передає



Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.



На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.

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