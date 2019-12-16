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Волинянин, який на автомобілі влетів у бордюр та перекинувся, заплатить штраф

Волинянин, який на автомобілі влетів у бордюр та перекинувся, заплатить штраф
Судили чоловіка, який перекинувся на автомобілі у Рожищі.

Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район.Рожище"

30 листопада о 21:40 у місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи автомобілем марки Subaru Forester, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та виїхав на бардюру, після чого перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Нагадаємо, за словами свідків автопригоди, водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю. Чоловік телефоном з'ясовував, які покази йому краще давати: звинувачувати сина, який був у авто під час ДТП, чи зізнатись, що за кермом був він.

У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 судового збору.

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Теги: аварія, Рожище, суд
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