Волинянин, який на автомобілі влетів у бордюр та перекинувся, заплатить штраф

Судили чоловіка, який перекинувся на автомобілі у Рожищі.Слухання справи відбулось 27 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район.Рожище"30 листопада о 21:40 у місті Рожище на вулиці Коте Шилокадзе, керуючи автомобілем марки Subaru Forester, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та виїхав на бардюру, після чого перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль зазнав механічних пошкоджень.Нагадаємо, за словами свідків автопригоди, водій відмовився проходити тест на вміст алкоголю. Чоловік телефоном з'ясовував, які покази йому краще давати: звинувачувати сина, який був у авто під час ДТП, чи зізнатись, що за кермом був він.У судове засідання підсудний не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомив.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 судового збору.