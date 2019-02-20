В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО





Про це повідомляє



Багаття було неабияке, задимлення теж значне, будівельники вирішили у такий спосіб позбутися від непотрібних шин, а люди, що живуть поблизу, були змушені дихати продуктами згоряння.



За цим фактом, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу до 1700 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До департаменту муніципальної варти надійшло звернення про те, що 3 січня близько дванадцятої години лучани помітили чимале вогнище на вулиці Привокзальна, 13, розведене на території будівельного майданчика.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.Багаття було неабияке, задимлення теж значне, будівельники вирішили у такий спосіб позбутися від непотрібних шин, а люди, що живуть поблизу, були змушені дихати продуктами згоряння.За цим фактом, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу до 1700 грн.

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