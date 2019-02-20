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В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО

В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО
До департаменту муніципальної варти надійшло звернення про те, що 3 січня близько дванадцятої години лучани помітили чимале вогнище на вулиці Привокзальна, 13, розведене на території будівельного майданчика.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради на сторінці у Facebook.

Багаття було неабияке, задимлення теж значне, будівельники вирішили у такий спосіб позбутися від непотрібних шин, а люди, що живуть поблизу, були змушені дихати продуктами згоряння.

За цим фактом, на порушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП, санкція якої передбачає накладення штрафу до 1700 грн.

В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО
В одному з мікрорайонів Луцька будівельники палили непотрібні шини. ФОТО

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Теги: Луцьк, будівельники, спальний район, спалювання шин
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