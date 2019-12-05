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П'яний волинянин погрожував вбити сестру та облив будинок бензином

П'яний волинянин погрожував вбити сестру та облив будинок бензином
У Ковелі під час сімейної сварки чоловік поламав меблі та телевізор, а потім облив бензином хату, в якій проживає разом із матір’ю.

29-річний мешканець одного із сіл Ковельського району, перебуваючи у нетверезому стані, влаштував увечері скандал із своєю сестрою, яка приїхала до них з матір’ю в гості, - повідомляє "Район. Ковель".

Під час сварки він погрожував сестрі фізичною розправою, пошкодив меблі та телевізор у будинку. Вгамувати сина-дебошира спробувала мати, яка перенесла операцію на серці, вдаривши його. Той психанув, схопив каністру і почав обливати помешкання бензином. Рідні негайно викликали поліцію.

У судовому засіданні чоловік, який вже притягався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, надав дивні пояснення, що він «неодноразово просив поліцію посадити його на 20 діб чи на 3 роки, однак безрезультатно». Мовляв, працює майже цілодобово, тому при суворому покаранні за останній дебош з обливанням будинку бензином може втратити роботу, а має на утриманні неповнолітню дитину, хоча проживає лише з матір’ю. Хоча офіційно ніде не працює і немає ніякого доходу.

Ковельський міськрайонний суд визнав його винним за вчинення домашнього насильства та «приговорив» до 40 годин громадських робіт. Також він має сплатити в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, п'яний волинянин, погрози
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