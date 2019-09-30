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П'яний лучанин, який вдарив ножем чоловіка у живіт, не сидітиме за ґратами

П'яний лучанин, який вдарив ножем чоловіка у живіт, не сидітиме за ґратами
Лучанин, який в нетверезому стані наніс ножем тяжкі тілесні ушкодження, не сидітиме у тюрмі.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".

Зазначили, що 3 серпня 2019 року обвинувачений, будучи п'яним, посварився з потерпілим та наніс йому один удар кухонним ножем в живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді рани в ділянці лівого підребер'я з проникненням в черевну порожнину та пошкодженням попереково-ободової кишки, брижі тонкого кишківника, великого сальника з внутрішньо-черевною кровотечею.

Нападник свою вину повністю визнав. Потерпілий просив обвинуваченого суворо не карати. У підсумку суд призначив йому 5 років "тюрми", замінивши покарання на іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: п'яний лучанин, сварка, ніж
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