П'яний лучанин, який вдарив ножем чоловіка у живіт, не сидітиме за ґратами
Сьогодні, 16:55
Лучанин, який в нетверезому стані наніс ножем тяжкі тілесні ушкодження, не сидітиме у тюрмі.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
Зазначили, що 3 серпня 2019 року обвинувачений, будучи п'яним, посварився з потерпілим та наніс йому один удар кухонним ножем в живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді рани в ділянці лівого підребер'я з проникненням в черевну порожнину та пошкодженням попереково-ободової кишки, брижі тонкого кишківника, великого сальника з внутрішньо-черевною кровотечею.
Нападник свою вину повністю визнав. Потерпілий просив обвинуваченого суворо не карати. У підсумку суд призначив йому 5 років "тюрми", замінивши покарання на іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент".
Зазначили, що 3 серпня 2019 року обвинувачений, будучи п'яним, посварився з потерпілим та наніс йому один удар кухонним ножем в живіт, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді рани в ділянці лівого підребер'я з проникненням в черевну порожнину та пошкодженням попереково-ободової кишки, брижі тонкого кишківника, великого сальника з внутрішньо-черевною кровотечею.
Нападник свою вину повністю визнав. Потерпілий просив обвинуваченого суворо не карати. У підсумку суд призначив йому 5 років "тюрми", замінивши покарання на іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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