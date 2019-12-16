На Волині п'яна дружина через ревнощі порізала ножем чоловіка





Про йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише



Мешканка Нововолинська, будучи у стані алкогольного сп'яніння, в ході словесного конфлікту, що виник на ґрунті ревнощів, нанесла два удари кухонним ножем по тулубу свого чоловіка – батька їхніх трьох дітей.



У вироку суду йдеться: жінка спричинила потерпілому тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в ділянці 9 міжребер'я по задньо-аксилярній лінії проникаючої в праву плевральну порожнину, ускладнена післятравматичнимпневмо-гемотораксом, яка згідно з висновком судово-медичної експертизи відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень, по признаку небезпечності для життя, як в момент їх утворення, так і в подальшому їх протіканні та непроникаючої колото-різаної рани грудної клітки в ділянці 7 міжребер'я по лопатковій лінії справа, яка за ступенем тяжкості відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.



У судовому засідання жінка свою вину повністю визнала, показала, при яких обставинах нанесла чоловікові тілесні ушкодження. Окрім цього, стало відомо, що перед початком конфлікту обвинувачена вживала алкоголь.



“Наголосила, що вона вживала спиртні напої у вказаній квартирі, потім з роботи прийшов чоловік і між ним та обвинуваченою стався конфлікт. Ножа вона взяла в приміщенні кухні і коли потерпілий розвернувся від неї та йшов з коридору, де посварився з тещею, в напрямку кухні, обвинувачена травмувала його. У вчиненому жінка щиро кається, зазначила, що шкодує про вчинене, навідувала потерпілого в лікарні, помирилася з чоловіком, проживають разом, виховують трьох дітей. Просить не позбавляти її волі“, – йдеться у вироку суду.



У судовому засіданні чоловік обвинуваченої підтвердив усе вищесказане та зазначив, що претензій немає, адже з жінкою помирився, разом проживають і виховують трьох дітей.



Суд визнав нововолинянку винною у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а її дії кваліфікував за ч.1 ст. 121 КК України.



Обставинами, що пом'якшують покарання жінки суд визнав: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність претензій у потерпілого, який є чоловіком обвинуваченої і перебуває з нею в зареєстрованому шлюбі та проживають разом з дітьми. Окрім цього, суд не відносить до обтяжуючих обставин вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння, оскільки така обставина не зазначена у обвинувальному акті.



Суд визнав нововолинянку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 79 КК України звільнив її від відбування покарання з іспитовим терміном – 2 роки.



До того ж, суд постановив стягнути з нововолинянки в дохід держави 5041 гривень 69 копійок витрат на залучення експерта за проведення судової імунологічної експертизи.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинянка, яка через ревнощі у ході сварки вдарила ножем у спину власного чоловіка, отримала умовний термін.Про йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише "Нововолинськ.com.ua. Мешканка Нововолинська, будучи у стані алкогольного сп'яніння, в ході словесного конфлікту, що виник на ґрунті ревнощів, нанесла два удари кухонним ножем по тулубу свого чоловіка – батька їхніх трьох дітей.У вироку суду йдеться: жінка спричинила потерпілому тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в ділянці 9 міжребер'я по задньо-аксилярній лінії проникаючої в праву плевральну порожнину, ускладнена післятравматичнимпневмо-гемотораксом, яка згідно з висновком судово-медичної експертизи відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень, по признаку небезпечності для життя, як в момент їх утворення, так і в подальшому їх протіканні та непроникаючої колото-різаної рани грудної клітки в ділянці 7 міжребер'я по лопатковій лінії справа, яка за ступенем тяжкості відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.У судовому засідання жінка свою вину повністю визнала, показала, при яких обставинах нанесла чоловікові тілесні ушкодження. Окрім цього, стало відомо, що перед початком конфлікту обвинувачена вживала алкоголь.“Наголосила, що вона вживала спиртні напої у вказаній квартирі, потім з роботи прийшов чоловік і між ним та обвинуваченою стався конфлікт. Ножа вона взяла в приміщенні кухні і коли потерпілий розвернувся від неї та йшов з коридору, де посварився з тещею, в напрямку кухні, обвинувачена травмувала його. У вчиненому жінка щиро кається, зазначила, що шкодує про вчинене, навідувала потерпілого в лікарні, помирилася з чоловіком, проживають разом, виховують трьох дітей. Просить не позбавляти її волі“, – йдеться у вироку суду.У судовому засіданні чоловік обвинуваченої підтвердив усе вищесказане та зазначив, що претензій немає, адже з жінкою помирився, разом проживають і виховують трьох дітей.Суд визнав нововолинянку винною у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а її дії кваліфікував за ч.1 ст. 121 КК України.Обставинами, що пом'якшують покарання жінки суд визнав: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність претензій у потерпілого, який є чоловіком обвинуваченої і перебуває з нею в зареєстрованому шлюбі та проживають разом з дітьми. Окрім цього, суд не відносить до обтяжуючих обставин вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння, оскільки така обставина не зазначена у обвинувальному акті.Суд визнав нововолинянку винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 79 КК України звільнив її від відбування покарання з іспитовим терміном – 2 роки.До того ж, суд постановив стягнути з нововолинянки в дохід держави 5041 гривень 69 копійок витрат на залучення експерта за проведення судової імунологічної експертизи.

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