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Україна погіршила показники у рейтингу паспортів світу

Україна погіршила показники у рейтингу паспортів світу
За підсумками 2019 року Україна змістилася на 43-е місце у рейтингу паспортів світу, впавши на дві позиції. При цьому кількість країн, в які безвізово (або з візою по прибуттю) можуть відвідувати громадяни України, залишилася незмінною – 128.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані містяться в оновленому Індексу паспортів від компанії Henley & Partners.

Як зазначається в оновленому індексі, у 2019 році Україна отримала безвізовий доступ до Бахрейну і Саудівської Аравії, але одночасно безвізовими перестали бути Бенін і Джібуті.

Лідерство у рейтингу третій рік поспіль утримає Японія – її громадяни можуть відвідувати без візи 191 країну. У топ-3 також входять Сінгапур та Південна Корея. Остання ділить третю сходинку із Німеччиною.

На 4-му місці Італія, тоді як п’яте ділять між собою Данія, Люксембург та Іспанія. США та Велика Британія, які ще 5 років тому біли світовими лідерами, наразі займають 8 сходинку. Аутсайдером рейтингу є Афганістан (26 безвізових країн).

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Теги: Україна, безвізовий режим, рейтинг
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