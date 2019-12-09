Хворому на ДЦП хлопчику з Волині потрібно пройти курс лікування: матір благає про допомогу

Вови Рубіновського необхідно зібрати 12 тисяч гривень.



Про це ковельчанка Руслана Рубіновська написала на своїй сторінці у Facebook, передає



"Допоможіть вилікувати Вову!" - з такими словами до небайдужих людей звертається мама.



Хлопчику з ДЦП необхідно пройти черговий курс лікування для того, аби мати можливість повноцінно жити, ходити до школи, проводити час разом з однолітками. Завдяки попереднім курсам Вова робить впевнені кроки. Але необхідно й надалі продовжувати лікування, вартість якого для родини є досить великою.



"Залишається зібрати 12 тисяч гривень. Львівська клініка чекає на Вову 20 січня. Вовка має реальний шанс нарешті самостійно ходити, можливо бігати та жити повноцінним життям. Він дуже прагне стати здоровим. Але поїздка під загрозою зриву: як завжди нехватка коштів. За ці дні потрібно зібрати 12 тисяч гривень. Сума не астрономічна, але для мене непідйомна. Банки кредит не дають: офіційно не працюю, знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною-інвалідом. Кредитні спілки дають, але відсоток захмарний, ми з Вовою не витягнемо. Тому й прошу про допомогу. ДОПОМОЖІТЬ Вові стати здоровим, він дуже багато працює над собою, але самим нам не справитись", - благає мама Вови.



Навіть незначна сума коштів від кожного з нас наблизить хлопчика до здійснення омріяного - самостійно ходити.



Карта ПриватБанк 4149499124392000 Рубіновська Руслана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мама 11-річного хлопчика з Ковеля, який хворіє на ДЦП, благає про допомогу. На черговий курс лікуваннянеобхідно зібрати 12 тисяч гривень.Про це ковельчанканаписала на своїй сторінці у Facebook, передає "КовельPost". "Допоможіть вилікувати Вову!" - з такими словами до небайдужих людей звертається мама.Хлопчику з ДЦП необхідно пройти черговий курс лікування для того, аби мати можливість повноцінно жити, ходити до школи, проводити час разом з однолітками. Завдяки попереднім курсам Вова робить впевнені кроки. Але необхідно й надалі продовжувати лікування, вартість якого для родини є досить великою."Залишається зібрати 12 тисяч гривень. Львівська клініка чекає на Вову 20 січня. Вовка має реальний шанс нарешті самостійно ходити, можливо бігати та жити повноцінним життям. Він дуже прагне стати здоровим. Але поїздка під загрозою зриву: як завжди нехватка коштів. За ці дні потрібно зібрати 12 тисяч гривень. Сума не астрономічна, але для мене непідйомна. Банки кредит не дають: офіційно не працюю, знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною-інвалідом. Кредитні спілки дають, але відсоток захмарний, ми з Вовою не витягнемо. Тому й прошу про допомогу. ДОПОМОЖІТЬ Вові стати здоровим, він дуже багато працює над собою, але самим нам не справитись", - благає мама Вови.Навіть незначна сума коштів від кожного з нас наблизить хлопчика до здійснення омріяного - самостійно ходити.

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