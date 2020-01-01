Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:30
Показали, який вигляд мала синагога сто років тому в селі Порицьк Іваничівського району (нині - Павлівка).
Світлини на сторінці «Горохів – моє місто» у Facebook оприлюднив Андрій Кленк, пише "Район.Іваничі".
У 1906 році містечко Порицьк Порицької волості Володимир-Волинського повіту Волинської губернії.
До Другої світової війни Павлівка була околицею містечка Порицьк – центру однойменного району. Більшість населення містечка становили поляки та євреї. У воєнні роки воно було вщент зруйноване, вціліла єдина околиця – «Павлівка», яка згодом перетворилася на село.
10 квітня 1951 рішенням Президії Верховної Ради УРСР населений пункт офіційно отримав назву «Павлівка».
Нині село Павлівка є центром Павлівської ОТГ.
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Світлини на сторінці «Горохів – моє місто» у Facebook оприлюднив Андрій Кленк, пише "Район.Іваничі".
У 1906 році містечко Порицьк Порицької волості Володимир-Волинського повіту Волинської губернії.
До Другої світової війни Павлівка була околицею містечка Порицьк – центру однойменного району. Більшість населення містечка становили поляки та євреї. У воєнні роки воно було вщент зруйноване, вціліла єдина околиця – «Павлівка», яка згодом перетворилася на село.
10 квітня 1951 рішенням Президії Верховної Ради УРСР населений пункт офіційно отримав назву «Павлівка».
Нині село Павлівка є центром Павлівської ОТГ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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