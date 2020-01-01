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Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала синагога сто років тому в селі Порицьк Іваничівського району (нині - Павлівка).

Світлини на сторінці «Горохів – моє місто» у Facebook оприлюднив Андрій Кленк, пише "Район.Іваничі".

У 1906 році містечко Порицьк Порицької волості Володимир-Волинського повіту Волинської губернії.

До Другої світової війни Павлівка була околицею містечка Порицьк – центру однойменного району. Більшість населення містечка становили поляки та євреї. У воєнні роки воно було вщент зруйноване, вціліла єдина околиця – «Павлівка», яка згодом перетворилася на село.

10 квітня 1951 рішенням Президії Верховної Ради УРСР населений пункт офіційно отримав назву «Павлівка».

Нині село Павлівка є центром Павлівської ОТГ.

Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинська синагога на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

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Теги: синагога, Волинь, 100 років тому
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