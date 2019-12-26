У Польщі українець хотів обдурити прикордонників, показавши фальшиві долари





Як повідомляє



Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.



Чоловіка затримали. Йому пред'явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найвище покарання, яке загрожує за це правопорушення - до 3-х років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік намагався обдурити прикордонників в пункті пропуску в Гребенному, але сам пошився в дурні.Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, українець під час контролю пред'явив фальшиві долари, аби підтвердити свою фінансову спроможність.Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.Чоловіка затримали. Йому пред'явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найвище покарання, яке загрожує за це правопорушення - до 3-х років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію