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У Польщі українець хотів обдурити прикордонників, показавши фальшиві долари

У Польщі українець хотів обдурити прикордонників, показавши фальшиві долари
Чоловік намагався обдурити прикордонників в пункті пропуску в Гребенному, але сам пошився в дурні.

Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, українець під час контролю пред'явив фальшиві долари, аби підтвердити свою фінансову спроможність.

Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.

Чоловіка затримали. Йому пред'явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найвище покарання, яке загрожує за це правопорушення - до 3-х років позбавлення волі.

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Теги: Польща, українець, фальшиві гроші
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