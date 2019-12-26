У Польщі українець хотів обдурити прикордонників, показавши фальшиві долари
Сьогодні, 15:46
Чоловік намагався обдурити прикордонників в пункті пропуску в Гребенному, але сам пошився в дурні.
Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, українець під час контролю пред'явив фальшиві долари, аби підтвердити свою фінансову спроможність.
Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.
Чоловіка затримали. Йому пред'явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найвище покарання, яке загрожує за це правопорушення - до 3-х років позбавлення волі.
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Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі, українець під час контролю пред'явив фальшиві долари, аби підтвердити свою фінансову спроможність.
Прикордонники виявили, що всі продемонстровані їм 100-доларові банкноти не містили жодних захисних знаків. Насправді це були папірці, які лише імітували гроші.
Чоловіка затримали. Йому пред'явили звинувачення в спробі нелегального перетину кордону. Найвище покарання, яке загрожує за це правопорушення - до 3-х років позбавлення волі.
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