Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють
Сьогодні, 22:01
До чотирьох будинків на проспекті Відродження після ремонту на мережі подали тепло, проте ще в одній багатоповерхівці виявили витік на трубопроводі.
Про це повідомила пресслужба ДКП «Луцьктепло».
Інформують, що роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні на проспекті Відродження, 15а завершені. Теплопостачання відновлено на житлові будинки по пр. Відродження, 7,14,14б,16а.
У житловому будинку на проспекті Відродження, 14а виявили витік на трубопроводі централізованого опалення, роботи проводять працівники ЖКП № 7.
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Про це повідомила пресслужба ДКП «Луцьктепло».
Інформують, що роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні на проспекті Відродження, 15а завершені. Теплопостачання відновлено на житлові будинки по пр. Відродження, 7,14,14б,16а.
У житловому будинку на проспекті Відродження, 14а виявили витік на трубопроводі централізованого опалення, роботи проводять працівники ЖКП № 7.
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