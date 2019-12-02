Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють





Про це повідомила пресслужба ДКП «Луцьктепло».



Інформують, що роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні на проспекті Відродження, 15а завершені. Теплопостачання відновлено на житлові будинки по пр. Відродження, 7,14,14б,16а.



У житловому будинку на проспекті Відродження, 14а виявили витік на трубопроводі централізованого опалення, роботи проводять працівники ЖКП № 7.

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