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Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють

Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють
До чотирьох будинків на проспекті Відродження після ремонту на мережі подали тепло, проте ще в одній багатоповерхівці виявили витік на трубопроводі.

Про це повідомила пресслужба ДКП «Луцьктепло».

Інформують, що роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі від котельні на проспекті Відродження, 15а завершені. Теплопостачання відновлено на житлові будинки по пр. Відродження, 7,14,14б,16а.

У житловому будинку на проспекті Відродження, 14а виявили витік на трубопроводі централізованого опалення, роботи проводять працівники ЖКП № 7.

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Теги: витік, туплопостачання, Луцьктепло, Відродження
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