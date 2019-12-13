У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу





Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.



Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.



«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.



Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До ковельських лікарів звернувся 70-річний чоловік, який скаржився на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці.Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.

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