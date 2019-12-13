У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу
Сьогодні, 01:00
До ковельських лікарів звернувся 70-річний чоловік, який скаржився на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.
«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.
Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.
«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.
Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу
Сьогодні, 01:00
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці будуть платити за в’їзд до країн ЄС: що варто знати
07 січень, 23:17
Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО
07 січень, 21:32
Медіа