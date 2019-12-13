вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу

У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу
До ковельських лікарів звернувся 70-річний чоловік, який скаржився на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.

«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.

Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, нога, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу
Сьогодні, 01:00
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українці будуть платити за в’їзд до країн ЄС: що варто знати
07 січень, 23:17
Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють
07 січень, 22:01
Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО
07 січень, 21:32
Схожі новини
У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр У Ковелі запрацював кардіохірургічний центр
13 грудень, 2019, 13:30
Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО Лікарі врятували волинянку, яка хворіла на рак нирок. ФОТО
12 листопад, 2019, 00:15
У ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО У ковельській лікарні відкрили новий басейн. ФОТО
17 червень, 2019, 10:15
У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет У волинській лікарні відкрили оновлений онкологічний кабінет
17 травень, 2019, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу
Сьогодні, 01:00
 0
8 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Українці будуть платити за в’їзд до країн ЄС: що варто знати
07 січень, 23:17
 0
Будинки на Відродження, які залишилися без тепла через витік, знову опалюють
07 січень, 22:01
 0
Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО
07 січень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8