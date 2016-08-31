Українці будуть платити за в’їзд до країн ЄС: що варто знати





Відповідне нововведення почне діяти з наступного року. Воно не стосуватиметься дітей та українців, яким виповнилося більше 70-ти років, пише "



Анкета називається ETIAS – EU Travel Information & Authorisation System. Також потрібно буде оплатити платіж у розмірі 7 євро (раз на три роки).



Щоб уникнути проблем на кордоні, варто заповнювати анкету щонайменше за 4 дні до виїзду.



Авторизація розрахована на короткі поїздки, які можуть тривати до 90 днів. Як йдеться на сайті ETIAS, заповнення форми не вимагатиме більше 10 хвилин для кожного заявника.



“Виходячи з досвіду інших країн, що мають аналогічні системи, близько 95% заявок і більше затверджуються в лічені хвилини, і заявники відразу отримують повідомлення”, – зазначено в повідомленні.



За оцінками, система ETIAS може обробляти близько 30 мільйонів заявок на рік (кількість іноземних відвідувачів з відповідних країн, щороку в’їжджають в Європу). До цього списку можуть бути включені громадяни України та Грузії, які в даний час мають угоду з Європейським союзом, щоб їх громадяни могли подорожувати без візи.



Що потрібно для заповнення анкети ETIAS



Реєстраційна форма ETIAS є онлайн-документом обов’язковим для заповнення, щоб отримати дозвіл на вояж до країн ЄС. Оплата за анкету є останньою частиною процесу реєстрації в системі авторизації подорожей.



Для того, щоб заяву було прийнято, оплата візи повинна бути зроблена за допомогою дебетової або кредитної карти. Платежі є безпечними, оскільки для захисту даних заявника використовується зашифрована система.



Важливо, щоб заявники знали, що платіж здійснюватиметься банком, фінансовим посередником. Дані, необхідні для завершення платежу, будуть надані тільки компанії, яка здійснює фінансову операцію, та не будуть оброблені ETIAS в контексті запиту.



Після отримання оплати запит ETIAS автоматично відправляється і перевіряється системою. Якщо платіж був невдалим або був відхилений, заявка буде припинена.



Заявникам рекомендується переконатися, що на їх платіжній картці є достатньо грошей і що вона не була заблокована на момент оплати. Рекомендується мати хороший доступ до інтернету, щоб запобігти переривання онлайн-транзакції.



Єдиним офіційним необхідним документом є паспорт, який повинен бути під рукою при заповненні заяви ETIAS.



Після успішної реєстрації ETIAS мандрівник отримає повідомлення на свою адресу електронної пошти. Після цього можна їздити до Європи протягом трьох років підряд або до закінчення терміну дії паспорта. За чинним ETIAS, мандрівник може зробити кілька поїздок у Шенгенську зону на термін до 90 днів.



Як заповнити заявку ETIAS на подорож до Європи



Подібно до інших програм електронного дозволу на поїздку, форма заявки ETIAS вимагатиме від заявників подання своїх особистих даних, включаючи повне ім’я, дату народження та паспортні дані, а також вказати й іншу інформацію.



Повне ім’я заявника

Дата і місце народження

Поточна адреса

Паспортні дані: номер, строк дії та інше



На додаток до своїх особистих даних, заявники повинні відповісти на питання у формі ETIAS:



- Вживання наркотиків

- Кримінальна історія

- Тероризм

- Поїздки у конфліктні зони

- Торгівля людьми

- Історія роботи

- Інформація про попередні поїздки до Європи

- Загальна інформація



Що робити у разі відмови в реєстрації ETIAS



Якщо заявка була відхилена, у заявника може бути запитана додаткова документація. У мандрівника буде 96 годин, щоб надати ці документи.



Національний орган відповідної країни Шенгенської угоди матиме 4 тижні для ухвалення рішення по заявці.



У разі відмови в ETIAS заявник має право подати апеляцію.



Система інформації та дозволи на поїздки ETIAS була запропонована Європейською комісією у квітні 2016 року і затверджена в листопаді того ж року. Дозвіл на поїздки ETIAS працюватиме аналогічно іншим системам електронного дозволу на поїздки, таким як ESTA в США або eTA в Канаді. Очікується, що до кінця наступного року система ETIAS буде повністю впроваджена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні поїздки до країн Євросоюзу громадяни України будуть вимушені заповнювати онлайн-анкету.Відповідне нововведення почне діяти з наступного року. Воно не стосуватиметься дітей та українців, яким виповнилося більше 70-ти років, пише " Вголос ".Анкета називається ETIAS – EU Travel Information & Authorisation System. Також потрібно буде оплатити платіж у розмірі 7 євро (раз на три роки).Щоб уникнути проблем на кордоні, варто заповнювати анкету щонайменше за 4 дні до виїзду.Авторизація розрахована на короткі поїздки, які можуть тривати до 90 днів. Як йдеться на сайті ETIAS, заповнення форми не вимагатиме більше 10 хвилин для кожного заявника.“Виходячи з досвіду інших країн, що мають аналогічні системи, близько 95% заявок і більше затверджуються в лічені хвилини, і заявники відразу отримують повідомлення”, – зазначено в повідомленні.За оцінками, система ETIAS може обробляти близько 30 мільйонів заявок на рік (кількість іноземних відвідувачів з відповідних країн, щороку в’їжджають в Європу). До цього списку можуть бути включені громадяни України та Грузії, які в даний час мають угоду з Європейським союзом, щоб їх громадяни могли подорожувати без візи.Реєстраційна форма ETIAS є онлайн-документом обов’язковим для заповнення, щоб отримати дозвіл на вояж до країн ЄС. Оплата за анкету є останньою частиною процесу реєстрації в системі авторизації подорожей.Для того, щоб заяву було прийнято, оплата візи повинна бути зроблена за допомогою дебетової або кредитної карти. Платежі є безпечними, оскільки для захисту даних заявника використовується зашифрована система.Важливо, щоб заявники знали, що платіж здійснюватиметься банком, фінансовим посередником. Дані, необхідні для завершення платежу, будуть надані тільки компанії, яка здійснює фінансову операцію, та не будуть оброблені ETIAS в контексті запиту.Після отримання оплати запит ETIAS автоматично відправляється і перевіряється системою. Якщо платіж був невдалим або був відхилений, заявка буде припинена.Заявникам рекомендується переконатися, що на їх платіжній картці є достатньо грошей і що вона не була заблокована на момент оплати. Рекомендується мати хороший доступ до інтернету, щоб запобігти переривання онлайн-транзакції.Єдиним офіційним необхідним документом є паспорт, який повинен бути під рукою при заповненні заяви ETIAS.Після успішної реєстрації ETIAS мандрівник отримає повідомлення на свою адресу електронної пошти. Після цього можна їздити до Європи протягом трьох років підряд або до закінчення терміну дії паспорта. За чинним ETIAS, мандрівник може зробити кілька поїздок у Шенгенську зону на термін до 90 днів.Подібно до інших програм електронного дозволу на поїздку, форма заявки ETIAS вимагатиме від заявників подання своїх особистих даних, включаючи повне ім’я, дату народження та паспортні дані, а також вказати й іншу інформацію.Повне ім’я заявникаДата і місце народженняПоточна адресаПаспортні дані: номер, строк дії та іншеНа додаток до своїх особистих даних, заявники повинні відповісти на питання у формі ETIAS:- Вживання наркотиків- Кримінальна історія- Тероризм- Поїздки у конфліктні зони- Торгівля людьми- Історія роботи- Інформація про попередні поїздки до Європи- Загальна інформаціяЯкщо заявка була відхилена, у заявника може бути запитана додаткова документація. У мандрівника буде 96 годин, щоб надати ці документи.Національний орган відповідної країни Шенгенської угоди матиме 4 тижні для ухвалення рішення по заявці.У разі відмови в ETIAS заявник має право подати апеляцію.Система інформації та дозволи на поїздки ETIAS була запропонована Європейською комісією у квітні 2016 року і затверджена в листопаді того ж року. Дозвіл на поїздки ETIAS працюватиме аналогічно іншим системам електронного дозволу на поїздки, таким як ESTA в США або eTA в Канаді. Очікується, що до кінця наступного року система ETIAS буде повністю впроваджена.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію