Заявили про загибель від пожеж в Австралії майже 1,25 мільярда тварин





Про це йдеться у заяві генерального директора австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи Дермота О'Гормана від 7 січня, повідомляє HuffPost, передає "



"За оцінкою WWF-Австралія, приблизно 1,25 мільярда тварин могли загинути прямо або опосередковано внаслідок пожеж, що спалили 8,4 мільйона гектарів по всій Австралії (еквівалентно площі всієї країни Австрії)", - йдеться у заяві.



Відзначається, що серед загиблих тварин – тисячі коал на північному узбережжі штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, какаду та інші.



WWF відзначає, що на відновлення постраждалих лісів можуть піти десятиліття, а деякі види тварин можуть опинитися на межі вимирання.



Водночас еколог Сіднейського університету Кріс Дікмен у коментарі HuffPost також заявив, що внаслідок пожеж в Австралії міг загинути понад мільярд тварин.



За словами Дікмена, "без жодних сумнівів", втрати перевищили 1 мільярд тварин.



Передісторія:



З початку пожеж в Австралії у вересні загинули більше 2 десятків людей.



Десятки тисяч будинків у штатах Новий Південний Уельс і Вікторія знеструмлені. За минулий тиждень тисячі людей були евакуйовані з прибережних міст.



Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Україна готова направити на допомогу Австралії близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За оцінками австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), внаслідок пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.Про це йдеться у заяві генерального директора австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природивід 7 січня, повідомляє HuffPost, передає " Українська правда "."За оцінкою WWF-Австралія, приблизно 1,25 мільярда тварин могли загинути прямо або опосередковано внаслідок пожеж, що спалили 8,4 мільйона гектарів по всій Австралії (еквівалентно площі всієї країни Австрії)", - йдеться у заяві.Відзначається, що серед загиблих тварин – тисячі коал на північному узбережжі штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, какаду та інші.WWF відзначає, що на відновлення постраждалих лісів можуть піти десятиліття, а деякі види тварин можуть опинитися на межі вимирання.Водночас еколог Сіднейського університетуу коментарі HuffPost також заявив, що внаслідок пожеж в Австралії міг загинути понад мільярд тварин.За словами Дікмена, "без жодних сумнівів", втрати перевищили 1 мільярд тварин.Передісторія:З початку пожеж в Австралії у вересні загинули більше 2 десятків людей.Десятки тисяч будинків у штатах Новий Південний Уельс і Вікторія знеструмлені. За минулий тиждень тисячі людей були евакуйовані з прибережних міст.Як повідомив міністр внутрішніх справ, Україна готова направити на допомогу Австралії близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС.

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