Вбивство двох дівчат у Києві: що відомо про волинянина, який фігурує у справі





При цьому зараз у мережі з'явилася нова інформація про підозрюваного, 34-річного волинянина Сергія Ксьондзика, пише "



Ксьондзик є уродженцем Ковеля. Повідомляють, що раніше він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі і не повертав багатотисячні позики.



Він був в ув'язненні з 17 липня 2008 року, а 22 грудня його засудили до 11 років 6 місяців позбавлення волі. У червні 2016 року його перевели відбувати покарання на дільницю соціальної реабілітації.



У 2017 році він виграв судовий позов у молодій сім'ї, і повернув таким чином собі будинок померлого батька.



У травні 2018 року Ксьондзик судився з дружиною з приводу розлучення.



У січні 2018 року Ксьондзик програв суд своєму знайомому, у якого позичив близько 120 тисяч гривень.



У грудні 2018 року Ксьондзик програв суд ПриватБанку, якому винен більше 62 тисяч гривень.



На 6 лютого 2020 року у Ксьондзика призначене засідання у Шевченківському районному суді Львова щодо позбавлення батьківських прав.

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