Неподалік Волині родина на власному подвір'ї влаштовує новорічне світлове шоу
Сьогодні, 08:50
Четвертий рік поспіль на новорічні свята родина Ващищуків із селища Млинів тисячами вогників перетворює свій будинок на одну велику гірлянду.
Новорічне шоу на обійсті вони влаштовують під популярну музику щовечора, повідомляє Радіо Трек.
У новорічні дні подивитися на світломузичне шоу вже встигло чимало людей.
Відео - родини Ващищуків
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Новорічне шоу на обійсті вони влаштовують під популярну музику щовечора, повідомляє Радіо Трек.
У новорічні дні подивитися на світломузичне шоу вже встигло чимало людей.
Відео - родини Ващищуків
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Сьогодні, 08:50
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