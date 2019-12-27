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Неподалік Волині родина на власному подвір'ї влаштовує новорічне світлове шоу

Неподалік Волині родина на власному подвір'ї влаштовує новорічне світлове шоу
Четвертий рік поспіль на новорічні свята родина Ващищуків із селища Млинів тисячами вогників перетворює свій будинок на одну велику гірлянду.

Новорічне шоу на обійсті вони влаштовують під популярну музику щовечора, повідомляє Радіо Трек.

У новорічні дні подивитися на світломузичне шоу вже встигло чимало людей.



Відео - родини Ващищуків

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Теги: Млинів, ілюмінація, гірлянди
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