Неподалік Волині родина на власному подвір'ї влаштовує новорічне світлове шоу

Ващищуків із селища Млинів тисячами вогників перетворює свій будинок на одну велику гірлянду.



Новорічне шоу на обійсті вони влаштовують під популярну музику щовечора, повідомляє



У новорічні дні подивитися на світломузичне шоу вже встигло чимало людей.







Відео - родини Ващищуків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четвертий рік поспіль на новорічні свята родинаіз селища Млинів тисячами вогників перетворює свій будинок на одну велику гірлянду.Новорічне шоу на обійсті вони влаштовують під популярну музику щовечора, повідомляє Радіо Трек У новорічні дні подивитися на світломузичне шоу вже встигло чимало людей.Відео - родини Ващищуків

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