Як на Волині солдати колядували 100 років тому. ФОТО





Пропонуємо подивитись на колядників на Волині 100 років тому. Проте на світлинах ви не побачите місцеве населення, дітей в вертепом, бо фото мають дещо інший характер, пише Тетяна Яцечко-Блаженко для



На фото ви побачите військових, які колядують на Волині. Ці солдати польські легіонери. У роки Першої світової війни вони дислокувались в нашому регіоні. Це були добровольчі військові з'єднання 1914–1918 рр., утворені в складі австро-угорської армії з метою боротьби за відновлення незалежності Польщі.



Представлені світлини показують святкування в селі Карасин (зараз це село Маневицького району Волинської області). Фото датуються зимою 1916–1917 років. Назва села Карасин походить від великого улову риби в озері, а саме карася – Карасин. Перші згадки про село відомі з середини ХVI століття.



Проте повернемось до тих часів, які показують нам світлини. На кадрах бачимо сільські хати, краєвиди і що дивує снігу вкрай мало. Видно період новорічно-різдвяних свят був не сніжний. На фото можна побачити як солдати чекають біля хат, щоб їм відкрили, потім вже бачимо як вони колядують. Скрізь у руках саморобна зірка, як символ свята.



Цікавими є фото із святкового застілля. На ньому можна вгледіти гарно вбрану ялинку, на ній вогники, паперові гірлянди, навіть купюра грошей. Серед наїдків бачимо кілька страв та дві пляшки шампанського.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиції колядок і щедрівок в українського народу існують не одне століття. Кожного року на різдвяні свята дорослі та діти залюбки колядують. Історики вважають, що колядки з’явились ще в дохристиянські часи, коли люди поклонялися багатьом богам. Поява колядок пов’язана із Святом коляди, яке колись святкували під час зимового сонцестояння. З прийняттям язичницькі традиції тісно переплелись із новими християнськими, і сьогодні їх важко розділити, бо без коляди українці не уявляють собі зимові свята.Пропонуємо подивитись на колядників на Волині 100 років тому. Проте на світлинах ви не побачите місцеве населення, дітей в вертепом, бо фото мають дещо інший характер, пишедля Твого порталу На фото ви побачите військових, які колядують на Волині. Ці солдати польські легіонери. У роки Першої світової війни вони дислокувались в нашому регіоні. Це були добровольчі військові з'єднання 1914–1918 рр., утворені в складі австро-угорської армії з метою боротьби за відновлення незалежності Польщі.Представлені світлини показують святкування в селі Карасин (зараз це село Маневицького району Волинської області). Фото датуються зимою 1916–1917 років. Назва села Карасин походить від великого улову риби в озері, а саме карася – Карасин. Перші згадки про село відомі з середини ХVI століття.Проте повернемось до тих часів, які показують нам світлини. На кадрах бачимо сільські хати, краєвиди і що дивує снігу вкрай мало. Видно період новорічно-різдвяних свят був не сніжний. На фото можна побачити як солдати чекають біля хат, щоб їм відкрили, потім вже бачимо як вони колядують. Скрізь у руках саморобна зірка, як символ свята.Цікавими є фото із святкового застілля. На ньому можна вгледіти гарно вбрану ялинку, на ній вогники, паперові гірлянди, навіть купюра грошей. Серед наїдків бачимо кілька страв та дві пляшки шампанського.

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