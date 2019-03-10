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В Ірані розбився український пасажирський літак: загинули усі, хто був на борту

В Ірані розбився український пасажирський літак: загинули усі, хто був на борту
Біля Тегерану (Іран) розбився пасажирський літак МАУ, на борту було майже 180 пасажирів.

Про це офіційно повідомили чиновники, передає видання Independent, пише ТСН.

Біля Тегерану розбився пасажирський літак Boeing, через години після того, як Іран запустив балістичні ракети по двох американсько-іракських авіабазах в Іраку.

За інформацією видання CGTN, яке посилається на повідомлення рятувальних служб Ірану, усі пасажири загинули. За словами іранського службовця з надзвичайних ситуацій, літак загорівся одразу після падіння.

За інформацією видання CGTN, яке посилається на повідомлення рятувальних служб Ірану, усі пасажири загинули. За словами іранського службовця з надзвичайних ситуацій, літак загорівся одразу після падіння. 

Пасажирський літак зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні.

Боїнг 737-800 "Українських Міжнародних Авіаліній" вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні о 6:12 ранку за місцевим часом і впав приблизно за вісім хвилин.

Прес-секретар міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив, що літак, який прямував до Києва і перевозив 176 пасажирів і екіпаж, розбився під Парандом, що приблизно в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана.

Згідно з повідомленнями, технічні проблеми стали причиною аварії.

Трохи пізніше іранське агентство ISNA повідомило про те, що ніхто із пасажирів і членів екіпажу літака рейсу PS752, який летів до Києва, не вижив. За неофіційною інформацією, на борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

"Немає жодних доказів того, що пасажири літака, ймовірно, будуть живі", - заявив голова Служби порятунку Червоного Півмісяця Мортеза Салімі.

З Тегерану відправлені три операційні групи та два вертольоти.

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Теги: Іран, літак, авіакатастрофа
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