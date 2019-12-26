Хто і про що надсилає найбільше запитів до головного управління ДПС у Волинській області
Сьогодні, 18:40
Протягом вересня-грудня 2019 року до Головного управління ДПС у Волинській області надійшло 27 запитів на отримання публічної інформації.
Із загальної кількості отриманих запитів 17, або 63 відсотки надійшло від фізичних осіб. Окрім того, 2 запити на отримання публічної інформації отримано від громадських організацій, об’єднань, 4 – від журналістів і стільки ж від юридичних осіб, - інформує управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Волинській області.
Серед інформації, що цікавила запитувачів переважали питання сплати податків і зборів до бюджетів, особливості здійснення діяльності підприємців на ринках, кількості платників ПДВ, видання ліцензій на реалізацію підакцизної продукції, земельних відносин та організації роботи Головного управління ДПС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із загальної кількості отриманих запитів 17, або 63 відсотки надійшло від фізичних осіб. Окрім того, 2 запити на отримання публічної інформації отримано від громадських організацій, об’єднань, 4 – від журналістів і стільки ж від юридичних осіб, - інформує управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Волинській області.
Серед інформації, що цікавила запитувачів переважали питання сплати податків і зборів до бюджетів, особливості здійснення діяльності підприємців на ринках, кількості платників ПДВ, видання ліцензій на реалізацію підакцизної продукції, земельних відносин та організації роботи Головного управління ДПС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Авіакатастрофа в Ірані: родичі бортпровідниці з Нововолинська досі не отримали офіційного підтвердження
Сьогодні, 19:13
У Луцьку 9 січня без світла сидітимуть мешканці двох вулиць
Сьогодні, 19:00
Хто і про що надсилає найбільше запитів до головного управління ДПС у Волинській області
Сьогодні, 18:40
Казкові зимові пейзажі у селах під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Медіа