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Хто і про що надсилає найбільше запитів до головного управління ДПС у Волинській області

Хто і про що надсилає найбільше запитів до головного управління ДПС у Волинській області
Протягом вересня-грудня 2019 року до Головного управління ДПС у Волинській області надійшло 27 запитів на отримання публічної інформації.

Із загальної кількості отриманих запитів 17, або 63 відсотки надійшло від фізичних осіб. Окрім того, 2 запити на отримання публічної інформації отримано від громадських організацій, об’єднань, 4 – від журналістів і стільки ж від юридичних осіб, - інформує управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Волинській області.

Серед інформації, що цікавила запитувачів переважали питання сплати податків і зборів до бюджетів, особливості здійснення діяльності підприємців на ринках, кількості платників ПДВ, видання ліцензій на реалізацію підакцизної продукції, земельних відносин та організації роботи Головного управління ДПС у Волинській області.

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Теги: Головне управління ДПС у Волинській області, запит, інформація, податки
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