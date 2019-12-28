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Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 8 січня

Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 8 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,404, а продаж – 24,092.

Євро при купівлі становить – 25,929, продажу – 26,808.

Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.670, продаж – 6.459.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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