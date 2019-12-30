Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити 8 січня
Сьогодні, 09:33
Сьогодні, 8 січня, віряни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановили одразу ж після Різдва, оскільки Марія є однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.
Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія та Михайло, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо день буде морозним, то літо буде спекотним.
Якщо буде сильно сніжити, то наступний місяць буде холодним.
Якщо вдень видно місяць, то 9 січня варто очікувати опади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна готувати та пити кисіль.
Не можна робити мотузки.
Не можна не впускати колядників.
Не можна лаятись та сваритись.
Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
Не можна думати про погане.
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Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анфіса, Григорій, Давид, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин, Марія та Михайло, - пише Радіо Максимум.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо день буде морозним, то літо буде спекотним.
Якщо буде сильно сніжити, то наступний місяць буде холодним.
Якщо вдень видно місяць, то 9 січня варто очікувати опади.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна готувати та пити кисіль.
Не можна робити мотузки.
Не можна не впускати колядників.
Не можна лаятись та сваритись.
Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
Не можна думати про погане.
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