В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ





Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, повідомляє



"Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.



Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ.



"Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.



Нагадаємо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.



На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.



За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.



Деталі інциденту уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ймовірною причиною катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна.Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану, повідомляє Trend , передає " Укрінформ "."Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ."Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.Нагадаємо, літак МАУ Boeing 737Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.Деталі інциденту уточнюються.

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