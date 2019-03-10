В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ
Сьогодні, 09:43
Ймовірною причиною катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна.
Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, повідомляє Trend, передає "Укрінформ".
"Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.
Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ.
"Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.
Нагадаємо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.
Деталі інциденту уточнюються.
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Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, повідомляє Trend, передає "Укрінформ".
"Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.
Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ.
"Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.
Нагадаємо, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.
Деталі інциденту уточнюються.
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