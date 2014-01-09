Різдво у соборі Всіх Святих землі Волинської. ФОТО

7 січня 2020 року, у день великого свята Різдва, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив нічну Божественну літургію у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).Цієї ночі богослужіння прикрашали своїм співом архієрейський хор кафедрального собору “Волинські Дзвони” під керівництвомта хор незрячих під керівництвом протоієреяПід час літургії до собору Всіх Святих землі Волинської завітав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, який привітав вірян УПЦ (МП) з Різдвом Христовим та передав вітальний лист від виконувача повноважень міського голови.На завершення богослужіння перед іконою Різдва Христового відбувся чин славління, після якого архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл привітав усіх присутніх з великим святом – Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа.