Різдво у соборі Всіх Святих землі Волинської. ФОТО
Сьогодні, 10:41
7 січня 2020 року, у день великого свята Різдва, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив нічну Божественну літургію у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.
Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
Цієї ночі богослужіння прикрашали своїм співом архієрейський хор кафедрального собору “Волинські Дзвони” під керівництвом Марії Вислоцької та хор незрячих під керівництвом протоієрея Олександра Мазурака.
Під час літургії до собору Всіх Святих землі Волинської завітав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, який привітав вірян УПЦ (МП) з Різдвом Христовим та передав вітальний лист від виконувача повноважень міського голови.
На завершення богослужіння перед іконою Різдва Христового відбувся чин славління, після якого архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл привітав усіх присутніх з великим святом – Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа.
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Про це повідомляє Волинська єпархія УПЦ (МП).
Цієї ночі богослужіння прикрашали своїм співом архієрейський хор кафедрального собору “Волинські Дзвони” під керівництвом Марії Вислоцької та хор незрячих під керівництвом протоієрея Олександра Мазурака.
Під час літургії до собору Всіх Святих землі Волинської завітав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, який привітав вірян УПЦ (МП) з Різдвом Христовим та передав вітальний лист від виконувача повноважень міського голови.
На завершення богослужіння перед іконою Різдва Христового відбувся чин славління, після якого архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл привітав усіх присутніх з великим святом – Різдвом Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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