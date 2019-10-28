В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО





На свято Різдва Христового на святкове богослужіння вірян покликали дзвони. І хоча це був лише аудіозапис передзвону, відтвореного завдяки засобам сучасної техніки, звук цього благовісту був особливим, – пише



Напередодні у Свято-Благовіщенській церкві відслужили урочисту всенічну, а в сам день свята – божественну літургія.



Богослужіння очолив настоятель Свято-Благовіщенського храму УПЦ протоієрей Володимир Літвенчук. Йому співслужив диякон Тарас Футрук.







Храм був вщент заповнений вірянами. Юні парафіяни також отримали і різдвяні подарунки – солодощі.



“Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва Христового – днем народження в тілі Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми чули вітання предстоятеля нашої Церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія та нашого правлячого архіерея архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла. Я хочу лише приєднатися до цих слів вітань наших архіпастирів, і, своєю чергою, звернутися і мені до вас зі словом великої вдячності за вашу віру, за те, що ви є спадкоємцями царства Божого. А спадкоємцем царства Божого є лише той, хто живе з Богом, хто любить ближнього. Богомладенець Христос з року в рік нас збирає вже більше двох тисяч років, щоби ми на мить стали цими волхвами, пастушками, тими хто йде поклонитися новонародженому Христу. Але ще більшою духовною радістю для нас є те, що ми вже цього року прийшли на свято Різдва Христового у цю нашу “віфлеємську печеру” у наш храм”, – зауважив, у своєму слові проповіді настоятель Свято-Благовіщенського храму протоієрей Володимир Літвенчук.







Він також подякував усім тим, хто долучився до будівництва нового Свято-Благовіщенського храму. На разі він ще не є освяченим та внутрішньо оздобленим, але відтепер богослужіння відбуватиметься саме тут.



“Хочеться, щоби цей храм став для нас духовною скарбницею, тим духовним надбанням і для нас, і для наших діток. Ще багато треба буде зробити, але на усе свій час. І допомогою Божою ми усе це зробимо. І я думаю, що цей мікрорайон 40-го кварталу заслужив, щоби у цьому місті постав і став осередком духовності цей прекрасний храм”, – додав отець Володимир.







Протоієрей Володимир Літвенчук пригадав багато моментів, пов’язаних із будівництвом, які можна назвати справжнім чудом. Так, один з його учасників погодився викопати котлован для будівництва усього за 10 тисяч гривень – а тоді це була уся сума, зібрана для будівництва. А під час заливки фундаменту та встановлення вівтарної стіни, не обвалитися їй допоміг корінь викорчованого дерева, який таки залишився в грунті.



Тепер усі основні моменти, власне, будівництва позаду. Залишилося лише зробити внутрішнє оздоблення та освятити нову церкву.



Але цьогорічна різдвяна відправа, яка стала, взагалі, першим богослужінням у цій новозведеній церкві, напевно, запам’ятається настоятелю і прихожанам Свято-Благовіщенського храму назавжди. І знаковим стало те, що відбулося воно в день свята Різдва Христового – в день, коли Православна Церква святкує пришестя у світ Христа-Спасителя.



Тому, напевно, особливо радісно лунали у Свято-Благовіщенському храмі й улюблені усіма українські колядки. Адже тепер ця церковна родина молитиметься у новому прекрасному храмі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Свято-Благовіщенському храмі УПЦ, що розташований на 40-му мікрорайоні у Луцьку, на свято Різдва Христового вперше відбувалося богослужіння не у тимчасовому приміщенні на території Шовкового комбінату, а вже у новозбудованому величному храмі.На свято Різдва Христового на святкове богослужіння вірян покликали дзвони. І хоча це був лише аудіозапис передзвону, відтвореного завдяки засобам сучасної техніки, звук цього благовісту був особливим, – пише Волинь.Правда Напередодні у Свято-Благовіщенській церкві відслужили урочисту всенічну, а в сам день свята – божественну літургія.Богослужіння очолив настоятель Свято-Благовіщенського храму УПЦ протоієрей. Йому співслужив дияконХрам був вщент заповнений вірянами. Юні парафіяни також отримали і різдвяні подарунки – солодощі.“Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва Христового – днем народження в тілі Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми чули вітання предстоятеля нашої Церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї Українита нашого правлячого архіерея архієпископа Волинського і Луцького. Я хочу лише приєднатися до цих слів вітань наших архіпастирів, і, своєю чергою, звернутися і мені до вас зі словом великої вдячності за вашу віру, за те, що ви є спадкоємцями царства Божого. А спадкоємцем царства Божого є лише той, хто живе з Богом, хто любить ближнього. Богомладенець Христос з року в рік нас збирає вже більше двох тисяч років, щоби ми на мить стали цими волхвами, пастушками, тими хто йде поклонитися новонародженому Христу. Але ще більшою духовною радістю для нас є те, що ми вже цього року прийшли на свято Різдва Христового у цю нашу “віфлеємську печеру” у наш храм”, – зауважив, у своєму слові проповіді настоятель Свято-Благовіщенського храму протоієрей Володимир Літвенчук.Він також подякував усім тим, хто долучився до будівництва нового Свято-Благовіщенського храму. На разі він ще не є освяченим та внутрішньо оздобленим, але відтепер богослужіння відбуватиметься саме тут.“Хочеться, щоби цей храм став для нас духовною скарбницею, тим духовним надбанням і для нас, і для наших діток. Ще багато треба буде зробити, але на усе свій час. І допомогою Божою ми усе це зробимо. І я думаю, що цей мікрорайон 40-го кварталу заслужив, щоби у цьому місті постав і став осередком духовності цей прекрасний храм”, – додав отець Володимир.Протоієрей Володимир Літвенчук пригадав багато моментів, пов’язаних із будівництвом, які можна назвати справжнім чудом. Так, один з його учасників погодився викопати котлован для будівництва усього за 10 тисяч гривень – а тоді це була уся сума, зібрана для будівництва. А під час заливки фундаменту та встановлення вівтарної стіни, не обвалитися їй допоміг корінь викорчованого дерева, який таки залишився в грунті.Тепер усі основні моменти, власне, будівництва позаду. Залишилося лише зробити внутрішнє оздоблення та освятити нову церкву.Але цьогорічна різдвяна відправа, яка стала, взагалі, першим богослужінням у цій новозведеній церкві, напевно, запам’ятається настоятелю і прихожанам Свято-Благовіщенського храму назавжди. І знаковим стало те, що відбулося воно в день свята Різдва Христового – в день, коли Православна Церква святкує пришестя у світ Христа-Спасителя.Тому, напевно, особливо радісно лунали у Свято-Благовіщенському храмі й улюблені усіма українські колядки. Адже тепер ця церковна родина молитиметься у новому прекрасному храмі.

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