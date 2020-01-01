В авіакатастрофі в Ірані загинули 11 українців, – РНБО





Про це повідомляє пресслужба РНБО, - пише



"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться у повідомленні.



Telegram Baza опублікував попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку.



1) Сергій Хоменко

2) Катерина Стадник

3) Марина Микитюк

4) Валерія Овчарук

5) Володимир Гапоненко

6) Юлія Сологуб

7) Ольга Кобюк

8) Алена Малахова

9) Олексій Наумкин

10) Ігор Матків

11) Денис Лихно



Нагадаємо,



Прессекретар Міністерства доріг і транспорту Ірану Кассем Бініаз заявив про те, що у літака, який прямував до Києва, загорівся двигун і пілот втратив керування. Інформацію про те, що катастрофа сталася через несправність із двигуном, а не через тероризм, попередньо підтвердили і в українському посольстві в Ірані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рада національної безпеки та оборони України повідомляє, що в результаті авіакатастрофі під Тегераном (Іран) загинули 11 громадян України.Про це повідомляє пресслужба РНБО, - пише ТСН. "За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться у повідомленні.Telegram Baza опублікував попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку.1) Сергій Хоменко2) Катерина Стадник3) Марина Микитюк4) Валерія Овчарук5) Володимир Гапоненко6) Юлія Сологуб7) Ольга Кобюк8) Алена Малахова9) Олексій Наумкин10) Ігор Матків11) Денис ЛихноНагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, технічні проблеми стали причиною аварії. Всі, хто був на борту - загинули.Прессекретар Міністерства доріг і транспорту Ірану Кассем Бініаз заявив про те, що у літака, який прямував до Києва, загорівся двигун і пілот втратив керування. Інформацію про те, що катастрофа сталася через несправність із двигуном, а не через тероризм, попередньо підтвердили і в українському посольстві в Ірані.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію