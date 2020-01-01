«Запалює» нічні клуби: як пенсіонер з Луцька став діджеєм. ВІДЕО





Чоловік не зміг спокійно відпочивати на дивані й вирішив займатися справою, яка подарувала йому задоволення, гроші та популярність, - йдеться у сюжеті



Шкіряна куртка, зимовий кашкет, а у руках – сумка. На перший погляд Валерія Козловича не відрізнити від інших пенсіонерів, однак увечері він не сидить вдома, а поспішає до нічого клубу. Його знають як діджея "Leon".



Всерйоз почав займатись музикою чоловік ще 15 років тому. А тепер його запрошують на танцполи всієї Західної України.



Дискотеки Валерій Козлович крутить декілька разів на тиждень. Каже, що найбільше йому до душі міксувати музику 80-х та 90-х, хоча публіка змушує його йти в ногу з часом.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній військовий, а нині пенсіонер 58-річний Валерій Козлович "запалює" танцполи Луцька.Чоловік не зміг спокійно відпочивати на дивані й вирішив займатися справою, яка подарувала йому задоволення, гроші та популярність, - йдеться у сюжеті Свідок Шкіряна куртка, зимовий кашкет, а у руках – сумка. На перший погляд Валерія Козловича не відрізнити від інших пенсіонерів, однак увечері він не сидить вдома, а поспішає до нічого клубу. Його знають як діджея "Leon".Всерйоз почав займатись музикою чоловік ще 15 років тому. А тепер його запрошують на танцполи всієї Західної України.Дискотеки Валерій Козлович крутить декілька разів на тиждень. Каже, що найбільше йому до душі міксувати музику 80-х та 90-х, хоча публіка змушує його йти в ногу з часом.Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію