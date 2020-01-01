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«Запалює» нічні клуби: як пенсіонер з Луцька став діджеєм. ВІДЕО

«Запалює» нічні клуби: як пенсіонер з Луцька став діджеєм. ВІДЕО
Колишній військовий, а нині пенсіонер 58-річний Валерій Козлович "запалює" танцполи Луцька.

Чоловік не зміг спокійно відпочивати на дивані й вирішив займатися справою, яка подарувала йому задоволення, гроші та популярність, - йдеться у сюжеті Свідок.

Шкіряна куртка, зимовий кашкет, а у руках – сумка. На перший погляд Валерія Козловича не відрізнити від інших пенсіонерів, однак увечері він не сидить вдома, а поспішає до нічого клубу. Його знають як діджея "Leon".

Всерйоз почав займатись музикою чоловік ще 15 років тому. А тепер його запрошують на танцполи всієї Західної України.

Дискотеки Валерій Козлович крутить декілька разів на тиждень. Каже, що найбільше йому до душі міксувати музику 80-х та 90-х, хоча публіка змушує його йти в ногу з часом.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: Валерій Козлович, діджей, Луцьк
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