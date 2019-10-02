На Волині у чоловіка забрали автівку через сховані у ній цигарки
Сьогодні, 11:35
Волинські митники в пункті пропуску «Пулемець» вилучили автомобіль через приховані у ньому цигарки білоруського виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Інформують, що водій автомобіля Mercedes-Benz влаштував у транспортному засобі тайник для приховування від митного контролю та намагався незаконно ввезти цигарки білоруського походження.
Під час митного огляду митники виявили приховані громадянином України цигарки загальною кількістю 1000 пачок без акцизних марок України.
Це тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, конфіскацію товару та самого транспортного засобу.
Тож 1000 пачок цигарок вартістю 35,5 тисяч гривень та легковий автомобіль Mercedes-Benz орієнтовною вартістю 31,7 тисяч гривень тимчасово вилучено до рішення суду.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.
Інформують, що водій автомобіля Mercedes-Benz влаштував у транспортному засобі тайник для приховування від митного контролю та намагався незаконно ввезти цигарки білоруського походження.
Під час митного огляду митники виявили приховані громадянином України цигарки загальною кількістю 1000 пачок без акцизних марок України.
Це тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, конфіскацію товару та самого транспортного засобу.
Тож 1000 пачок цигарок вартістю 35,5 тисяч гривень та легковий автомобіль Mercedes-Benz орієнтовною вартістю 31,7 тисяч гривень тимчасово вилучено до рішення суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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