IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який помер внаслідок падіння комода

Шведський меблевий гігант "Ikea" погодився виплатити 46 мільйонів доларів родині хлопчика, який загинув через комод їхнього виробництва.32-кілограмовий комод серії Malm впав на 2-річного Джозефа Дудека і задавив дитину. Інцидент стався 2017 року в Каліфорнії, - пише видання ВВС-Україна.Роком раніше IKEA відкликала небезпечні комоди Malm. Загалом в США внаслідок інцидентів з меблями цієї серії загинули чотири дитини.За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей."Жодне судове врегулювання не зможе змінити цієї трагічної події, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою родини і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві IKEA.Батьки дитини, Джолін і Крейг Дудек, кажуть, що "спустошені" через втрату сина."Ми ніколи не думали, що комод висотою 76 см може перекинутися і задавити дворічну дитину, - сказали вони. - Лише пізніше дізналися, що комод не відповідав стандартам безпеки. Ми не хочемо, щоб таке сталося з іншою родиною".Подружжя закликало всіх, у кого є відкликані комоди Ikea, повернути їх виробнику. Вони також пожертвують 1 млн доларів з отриманої компенсації на захист дітей від небезпечних продуктів.2016 року Ikea відкликала мільйони комодів Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.Спочатку Ikea запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій.У грудні того ж року компанія погодилася виплатити 50 мільйонів доларів родинам трьох малюків. Суд дозволив Ikea продавати у США лише ті комоди, що відповідають стандартам безпеки.Комісія з безпеки споживчих товарів США розпочала інформаційну кампанію про ризики падіння ящиків комодів.У 2017 році Ikea повторно відкликала небезпечні комоди Malm у США та Канаді, заявивши, що ці меблі "становлять серйозну небезпеку", якщо їх не прикріпити до стіни.