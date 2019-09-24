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IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який помер внаслідок падіння комода

IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам хлопчика, який помер внаслідок падіння комода
Шведський меблевий гігант "Ikea" погодився виплатити 46 мільйонів доларів родині хлопчика, який загинув через комод їхнього виробництва.

32-кілограмовий комод серії Malm впав на 2-річного Джозефа Дудека і задавив дитину. Інцидент стався 2017 року в Каліфорнії, - пише видання ВВС-Україна.

Роком раніше IKEA відкликала небезпечні комоди Malm. Загалом в США внаслідок інцидентів з меблями цієї серії загинули чотири дитини.

За словами юристів, це найбільша компенсація в історії США, пов'язана із загибеллю дітей.

"Жодне судове врегулювання не зможе змінити цієї трагічної події, але ми раді, що розгляд завершився. Заради спокою родини і всіх причетних", - йдеться в офіційній заяві IKEA.

Батьки дитини, Джолін і Крейг Дудек, кажуть, що "спустошені" через втрату сина.

"Ми ніколи не думали, що комод висотою 76 см може перекинутися і задавити дворічну дитину, - сказали вони. - Лише пізніше дізналися, що комод не відповідав стандартам безпеки. Ми не хочемо, щоб таке сталося з іншою родиною".

Подружжя закликало всіх, у кого є відкликані комоди Ikea, повернути їх виробнику. Вони також пожертвують 1 млн доларів з отриманої компенсації на захист дітей від небезпечних продуктів.

2016 року Ikea відкликала мільйони комодів Malm у Північній Америці через проблеми безпеки. Це було найбільше повернення товару в історії компанії.

Спочатку Ikea запропонувала безкоштовно надавати кріплення для цих комодів, але смерть третьої дитини спонукала до кардинальних дій.

У грудні того ж року компанія погодилася виплатити 50 мільйонів доларів родинам трьох малюків. Суд дозволив Ikea продавати у США лише ті комоди, що відповідають стандартам безпеки.

Комісія з безпеки споживчих товарів США розпочала інформаційну кампанію про ризики падіння ящиків комодів.

У 2017 році Ikea повторно відкликала небезпечні комоди Malm у США та Канаді, заявивши, що ці меблі "становлять серйозну небезпеку", якщо їх не прикріпити до стіни.

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Теги: Ikea, комоди, компенсація
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