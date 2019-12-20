На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який ловив рибу вночі. ФОТО

На Волині з 1 по 31 грудня державні інспектори рибоохоронного патруля провели 20 рейдів та викрили 56 порушень природоохоронного законодавства, з яких 13 – грубі.Також склали 21 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства) та шість – за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів). Крім цього, оформили 16 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, - інформує пресслужба рибоохороного патруля у Волинській області.«За даний період на порушників накладено 8 891 гривень штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 700 гривень. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 162 кг водних біоресурсів, з яких 142 кг – на ринках. Також вилучили дев’ять заборонених знарядь лову та ще 39 одиниць – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляКрім цього, 18 справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Так, 11 грудня на озері Луки, поблизу села Дубечно Старовижівського району, близько першої ночі виявили чоловіка, який здійснював підводне полювання з перевищенням добової норми вилову. Порушник перевищив норму на 2 кг (5 щук). Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 700 гривень.На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Знаряддя лову вилучили. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.