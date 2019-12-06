На шахті №10 «Нововолинська» – новий керівник
Сьогодні, 12:46
Новим директором ДП «Передпускової дирекції шахти №10» став Кукуяшний Едуард Вікторович.
8-го січня новий керівник приступив до виконання обов’язків на шахті, - повідомляє "Буг".
Перед тим, як очолити Нововолинську десятку, чоловік працював у ДП “Національна вугільна компанія” на посаді директора з кадрів та соціальних питань.
Як відомо з його декларації, він проживає у селі Чайки, неподалік Києва, де на половину із дружиною володіє квартирою, загальною площею у 76,1 кв.м.
Крім квартири, у власності Кукуяшного Едуарда значиться будинок, загальною площею у 98,5 кв.м. у смт Центральний, Луганської області.
Нагадаємо, попередній директор шахти №10 Нововолинська Олександр Стойловський, якого призначили лише 13-го грудня 2019 року, написав заяву на звільнення 28-го грудня.
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8-го січня новий керівник приступив до виконання обов’язків на шахті, - повідомляє "Буг".
Перед тим, як очолити Нововолинську десятку, чоловік працював у ДП “Національна вугільна компанія” на посаді директора з кадрів та соціальних питань.
Як відомо з його декларації, він проживає у селі Чайки, неподалік Києва, де на половину із дружиною володіє квартирою, загальною площею у 76,1 кв.м.
Крім квартири, у власності Кукуяшного Едуарда значиться будинок, загальною площею у 98,5 кв.м. у смт Центральний, Луганської області.
Нагадаємо, попередній директор шахти №10 Нововолинська Олександр Стойловський, якого призначили лише 13-го грудня 2019 року, написав заяву на звільнення 28-го грудня.
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