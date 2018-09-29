Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців

У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців –Про це повідомляє пресслужба ВОЦЗ.«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;- навчитися складати резюме сучасного формату;- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила Ольга Макогон.На сайті будуть впроваджувати нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуть вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.