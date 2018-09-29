Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
У державній службі зайнятості стартував новий проект для успішного працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості.
Про це повідомляє пресслужба ВОЦЗ.
«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
- навчитися складати резюме сучасного формату;
- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила Ольга Макогон.
На сайті будуть впроваджувати нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуть вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.
За більш детальною інформацією звертайтесь до Державного центру зайнятості: 289-40-79; [email protected]
Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.
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Про це повідомляє пресслужба ВОЦЗ.
«Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання», - коментує директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.
Новий сервіс дозволить:
- розвивати особисті компетенції, затребувані на ринку праці;
- отримати актуальну інформацію щодо пошуку роботи та підбору персоналу;
- навчитися складати резюме сучасного формату;
- підготуватися до співбесіди з роботодавцем;
- обрати освітні курси та вебінари для безробітних, зокрема ті, які проводяться центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.
«Портал допоможе реалізувати найважливіше для служби завдання - знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві», - підкреслила Ольга Макогон.
На сайті будуть впроваджувати нові освітні програми, розроблені спільно з роботодавцями, проводитимуть вебінари та дистанційне навчання. Більшість матеріалів буде розміщуватися у відеоформаті.
Завдяки новому сервісу зможуть також підвищувати свою кваліфікацію і працівники державної служби зайнятості. Це буде найбільша база можливостей.
За більш детальною інформацією звертайтесь до Державного центру зайнятості: 289-40-79; [email protected]
Довідково.
Освітній портал ДСЗ розроблено на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Указу Президента України №837/2019.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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