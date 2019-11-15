На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною

У Київській області рятувальники зняли з даху будинку дитину та її неадекватного батька.Так, 8 січня о 02:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення, що у місті Бровари по вул. Степана Бандери на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.По прибуттю рятувальники встановили, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження. Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути.Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.