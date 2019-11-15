На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною
Сьогодні, 12:35
У Київській області рятувальники зняли з даху будинку дитину та її неадекватного батька.
Так, 8 січня о 02:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення, що у місті Бровари по вул. Степана Бандери на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження. Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути.
Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.
На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 8 січня о 02:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення, що у місті Бровари по вул. Степана Бандери на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження. Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути.
Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.
На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
Сьогодні, 12:50
На шахті №10 «Нововолинська» – новий керівник
Сьогодні, 12:46
На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною
Сьогодні, 12:35
Якою була ялинка у центрі Луцька, що оберталася. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:30
Медіа