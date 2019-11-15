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На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною

На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною
У Київській області рятувальники зняли з даху будинку дитину та її неадекватного батька.

Так, 8 січня о 02:58 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення, що у місті Бровари по вул. Степана Бандери на даху двоповерхового будинку перебуває чоловік з дитиною, - інформує ГУ ДСНС України у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що чоловік 1985 року народження під дією невідомих речовин виліз на дах двоповерхового будинку разом з дитиною 2016 року народження. Зваживши ситуацію, один з рятувальників через горищне вікно будинку піднявся до чоловіка та вмовив його віддати дитину. Чоловік довго вагався та все ж таки згодом погодився, що дівчинці холодно і потрібно її одягнути.

Наступним етапом було рятування горе-батька. Працівник ДСНС по автодрабині піднявся до чоловіка, що перебував в неадекватному стані. Чолов’яга був зляканий та впевнений, що представники поліції в нього почнуть стріляти. Поспілкувавшись, рятувальнику вдалося заспокоїти його та переконати залишити небезпечне місце.

На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

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Теги: Київщина, неадекватний батько
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