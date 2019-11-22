вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка

Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
У селі Верхівка Луцького району під час пожежі у дерев’яному помешканні знайшли тіло 80-річної пенсіонерки.

Трагедія сталася 6 січні близько опівночі, - повідомляє ДСНС у Волинській області.

До місця виклику о 23:10 прибули працівники 1-ї ДПРЧ міста Луцька у складі двох відділень. Пожежу локалізували о 23:20, ліквідували о 23:34. Під час гасіння у будинку виявили тіло господині.

Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, смерть пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Шахраї вкрали з картки волинянки декілька тисяч гривень
Сьогодні, 13:05
Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
Сьогодні, 12:50
На шахті №10 «Нововолинська» – новий керівник
Сьогодні, 12:46
На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною
Сьогодні, 12:35
Якою була ялинка у центрі Луцька, що оберталася. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
22 листопад, 2019, 15:00
Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля Пара з Волині відзначила «смарагдове» весілля
21 листопад, 2019, 16:14
Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+ Під Луцьком на сміттєзвалище викинули тушки мертвих свиней. ФОТО 18+
20 листопад, 2019, 17:46
«Я не хочу їхати в Польщу, краще бути поганим хазяїном, чим добрим наймитом», – волинянин, який тримає 30 корів. ВІДЕО «Я не хочу їхати в Польщу, краще бути поганим хазяїном, чим добрим наймитом», – волинянин, який тримає 30 корів. ВІДЕО
18 листопад, 2019, 18:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахраї вкрали з картки волинянки декілька тисяч гривень
Сьогодні, 13:05
 0
Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
Сьогодні, 12:50
 0
На шахті №10 «Нововолинська» – новий керівник
Сьогодні, 12:46
 0
На Київщині рятувальники зняли з даху неадекватного чоловіка з трирічною дитиною
Сьогодні, 12:35
 0
Якою була ялинка у центрі Луцька, що оберталася. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8