Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
Сьогодні, 12:50
У селі Верхівка Луцького району під час пожежі у дерев’яному помешканні знайшли тіло 80-річної пенсіонерки.
Трагедія сталася 6 січні близько опівночі, - повідомляє ДСНС у Волинській області.
До місця виклику о 23:10 прибули працівники 1-ї ДПРЧ міста Луцька у складі двох відділень. Пожежу локалізували о 23:20, ліквідували о 23:34. Під час гасіння у будинку виявили тіло господині.
Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагедія сталася 6 січні близько опівночі, - повідомляє ДСНС у Волинській області.
До місця виклику о 23:10 прибули працівники 1-ї ДПРЧ міста Луцька у складі двох відділень. Пожежу локалізували о 23:20, ліквідували о 23:34. Під час гасіння у будинку виявили тіло господині.
Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Шахраї вкрали з картки волинянки декілька тисяч гривень
Сьогодні, 13:05
Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка
Сьогодні, 12:50
На шахті №10 «Нововолинська» – новий керівник
Сьогодні, 12:46
Якою була ялинка у центрі Луцька, що оберталася. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:30
Медіа