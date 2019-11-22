Під Луцьком у пожежі загинула 80-річна жінка





Трагедія сталася 6 січні близько опівночі, - повідомляє ДСНС у Волинській області.



До місця виклику о 23:10 прибули працівники 1-ї ДПРЧ міста Луцька у складі двох відділень. Пожежу локалізували о 23:20, ліквідували о 23:34. Під час гасіння у будинку виявили тіло господині.



Імовірно, вогонь спалахнув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.



Головне фото - ілюстративне.

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