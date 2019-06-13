Шахраї вкрали з картки волинянки декілька тисяч гривень
Сьогодні, 13:05
У перший день Різдва до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 49-річна місцева жителька, у якої шахраї поцупили з банківської картки 5900 гривень.
До потерпілої зателефонувала на мобільний телефон невідома особа, котра представилася працівником служби безпеки банку «Аваль», - пише Володимир медіа.
Якими саме аргументами переконав невідомий шахрай надати усю конфіденційну інформацію стосовно банківської квартки, невідомо. Після розмови гроші з картки зникли.
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До потерпілої зателефонувала на мобільний телефон невідома особа, котра представилася працівником служби безпеки банку «Аваль», - пише Володимир медіа.
Якими саме аргументами переконав невідомий шахрай надати усю конфіденційну інформацію стосовно банківської квартки, невідомо. Після розмови гроші з картки зникли.
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