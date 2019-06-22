Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф
Сьогодні, 14:40
Судили водія шкільного автобуса, який в селі Черемошна Любомлського району, зніс паркан та врізався в дерево.
Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район. Любомль"
Нагадаємо, 20 листопада о 8:15 в селі Черемошна Воля Любомльського району, керуючи автобусом «ПАЗ» чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого здійснив зіткнення з парканом та деревом, що спричинило пошкодження транспортного засобу. В салоні автобуса перебувало 10 дітей, ніхто із них не постраждав.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.
Враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього наклали у вигляді штрафу.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 судового збору.
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Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район. Любомль"
Нагадаємо, 20 листопада о 8:15 в селі Черемошна Воля Любомльського району, керуючи автобусом «ПАЗ» чоловік не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого здійснив зіткнення з парканом та деревом, що спричинило пошкодження транспортного засобу. В салоні автобуса перебувало 10 дітей, ніхто із них не постраждав.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.
Враховуючи характер правопорушення та особу порушника, стягнення на нього наклали у вигляді штрафу.
Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 124 Адміністративного кодексу та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Також він заплатить в дохід держави 384 судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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