«Перетворився на хутір»: мешканці ЛПЗ скаржаться на відсутність маршрутів 9 і 9а у вечірній час





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Зі слів лучан, зі зникненням маршруток №9 і 9А мешканці бульвару Дружби народів, вулиць Бенделіані, Гнідавської та Станіславського, покупцям та працівникам супермаркетів «Салют» та «АТБ» не можуть добратися з вказаного мікрорайону у вечірні години до ЛПЕ та Старого міста. Тролейбуси №1(1А), 2(2А) після 19-00 сумарно курсують один раз на годину.



"Якщо вийти на зупинку біля «Салюту» о 20-05, доводиться 50 хвилин чекати тролейбуса в напрямку Депо. Якщо вийти на зупинку «Луцьке підприємство електротранспорту» о 20-15, то тролейбуса в напрямку проспекті Волі доводиться чекати до 21-05, як було зі мною 31 грудня, напередодні Нового року.



Ось і весь транспорт, який вивозить людей з мікрорайону ЛПЗ в напрямку вулиці Гнідавської. Ще приблизно о 22-30 якийсь тролейбус щодня їде від зупинки «вулиці Бенделіані» порожнім в депо, на зупинках не стає і пасажирів по дорозі не забирає", - зазначають мешканці мікрорайону.



Вони зазначають, люди, які працюють в мікрорайоні ДПЗ до 20-00, до 22-00 по 12-14 годин на ногах, не можуть потрапити додому в район тролейбусного депо та Старого міста пізньої пори інакше, як пішки, рухаючись небезпечними закапелками. Лучани з району вулиці Станіславського, Гнідавської, ЛПЕ не можуть після 20-00 вибратися у справах в напрямку центру міста.



Мешканці ЛПЗ просять забезпечити транспортне сполучення мікрорайону ДПЗ (від супермаркету "Салют") з центром через вулицю Гнідавську після 19-00, залучивши маршрутні таксі, та продовжити роботу тролейбусів до 23-00.



"Мікрорайон ЛПЗ перетворюється на хутір з усіма «принадами» - транспортною ізольованістю та безліччю псів", - підрезюмували лучани.

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