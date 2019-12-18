«Перетворився на хутір»: мешканці ЛПЗ скаржаться на відсутність маршрутів 9 і 9а у вечірній час
Сьогодні, 13:59
Мешканці мікрорайону ЛПЗ у Луцьку скаржаться, що вони не можуть у вечірній час добратися додому через відсутність автобусних маршрутів, зокрема №9 і 9А.
Про це йдеться на платформі "Моє місто".
Зі слів лучан, зі зникненням маршруток №9 і 9А мешканці бульвару Дружби народів, вулиць Бенделіані, Гнідавської та Станіславського, покупцям та працівникам супермаркетів «Салют» та «АТБ» не можуть добратися з вказаного мікрорайону у вечірні години до ЛПЕ та Старого міста. Тролейбуси №1(1А), 2(2А) після 19-00 сумарно курсують один раз на годину.
"Якщо вийти на зупинку біля «Салюту» о 20-05, доводиться 50 хвилин чекати тролейбуса в напрямку Депо. Якщо вийти на зупинку «Луцьке підприємство електротранспорту» о 20-15, то тролейбуса в напрямку проспекті Волі доводиться чекати до 21-05, як було зі мною 31 грудня, напередодні Нового року.
Ось і весь транспорт, який вивозить людей з мікрорайону ЛПЗ в напрямку вулиці Гнідавської. Ще приблизно о 22-30 якийсь тролейбус щодня їде від зупинки «вулиці Бенделіані» порожнім в депо, на зупинках не стає і пасажирів по дорозі не забирає", - зазначають мешканці мікрорайону.
Вони зазначають, люди, які працюють в мікрорайоні ДПЗ до 20-00, до 22-00 по 12-14 годин на ногах, не можуть потрапити додому в район тролейбусного депо та Старого міста пізньої пори інакше, як пішки, рухаючись небезпечними закапелками. Лучани з району вулиці Станіславського, Гнідавської, ЛПЕ не можуть після 20-00 вибратися у справах в напрямку центру міста.
Мешканці ЛПЗ просять забезпечити транспортне сполучення мікрорайону ДПЗ (від супермаркету "Салют") з центром через вулицю Гнідавську після 19-00, залучивши маршрутні таксі, та продовжити роботу тролейбусів до 23-00.
"Мікрорайон ЛПЗ перетворюється на хутір з усіма «принадами» - транспортною ізольованістю та безліччю псів", - підрезюмували лучани.
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Про це йдеться на платформі "Моє місто".
Зі слів лучан, зі зникненням маршруток №9 і 9А мешканці бульвару Дружби народів, вулиць Бенделіані, Гнідавської та Станіславського, покупцям та працівникам супермаркетів «Салют» та «АТБ» не можуть добратися з вказаного мікрорайону у вечірні години до ЛПЕ та Старого міста. Тролейбуси №1(1А), 2(2А) після 19-00 сумарно курсують один раз на годину.
"Якщо вийти на зупинку біля «Салюту» о 20-05, доводиться 50 хвилин чекати тролейбуса в напрямку Депо. Якщо вийти на зупинку «Луцьке підприємство електротранспорту» о 20-15, то тролейбуса в напрямку проспекті Волі доводиться чекати до 21-05, як було зі мною 31 грудня, напередодні Нового року.
Ось і весь транспорт, який вивозить людей з мікрорайону ЛПЗ в напрямку вулиці Гнідавської. Ще приблизно о 22-30 якийсь тролейбус щодня їде від зупинки «вулиці Бенделіані» порожнім в депо, на зупинках не стає і пасажирів по дорозі не забирає", - зазначають мешканці мікрорайону.
Вони зазначають, люди, які працюють в мікрорайоні ДПЗ до 20-00, до 22-00 по 12-14 годин на ногах, не можуть потрапити додому в район тролейбусного депо та Старого міста пізньої пори інакше, як пішки, рухаючись небезпечними закапелками. Лучани з району вулиці Станіславського, Гнідавської, ЛПЕ не можуть після 20-00 вибратися у справах в напрямку центру міста.
Мешканці ЛПЗ просять забезпечити транспортне сполучення мікрорайону ДПЗ (від супермаркету "Салют") з центром через вулицю Гнідавську після 19-00, залучивши маршрутні таксі, та продовжити роботу тролейбусів до 23-00.
"Мікрорайон ЛПЗ перетворюється на хутір з усіма «принадами» - транспортною ізольованістю та безліччю псів", - підрезюмували лучани.
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Коментарі 1
Хто живе на ЛПЗ того транспорт не везе!
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Сьогодні, 13:59
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