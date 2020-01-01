У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю учбового автомобіля.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 13:00 години біля піцерії "Фелічіта" на проспекті Волі. Зіткнулися два автомобілі – Mazda та "Chevrolet Aveo, за кермом якого знаходився учень.
У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Ніхто не постраждав.
За попередньою інформацією, водій учбового авто вдарив Mazda. З чиєї вини відбулося зіткнення – поки невідомо.
На місці події працювала патрульна поліція.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 13:00 години біля піцерії "Фелічіта" на проспекті Волі. Зіткнулися два автомобілі – Mazda та "Chevrolet Aveo, за кермом якого знаходився учень.
У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Ніхто не постраждав.
За попередньою інформацією, водій учбового авто вдарив Mazda. З чиєї вини відбулося зіткнення – поки невідомо.
На місці події працювала патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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