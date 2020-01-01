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У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО

У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю учбового автомобіля.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Аварія сталася близько 13:00 години біля піцерії "Фелічіта" на проспекті Волі. Зіткнулися два автомобілі – Mazda та "Chevrolet Aveo, за кермом якого знаходився учень.

У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

Ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, водій учбового авто вдарив Mazda. З чиєї вини відбулося зіткнення – поки невідомо.

На місці події працювала патрульна поліція.

У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО
У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО

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Теги: Луцьк, учбовий автомобіль, аварія
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