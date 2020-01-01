У центрі Луцька зіткнулися учбовий автомобіль та Mazda. ФОТО





Про це ІА



Аварія сталася близько 13:00 години біля піцерії "Фелічіта" на проспекті Волі. Зіткнулися два автомобілі – Mazda та "Chevrolet Aveo, за кермом якого знаходився учень.



У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.



Ніхто не постраждав.



За попередньою інформацією, водій учбового авто вдарив Mazda. З чиєї вини відбулося зіткнення – поки невідомо.



На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю учбового автомобіля.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Аварія сталася близько 13:00 години біля піцерії "Фелічіта" на проспекті Волі. Зіткнулися два автомобілі – Mazda та "Chevrolet Aveo, за кермом якого знаходився учень.У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.Ніхто не постраждав.За попередньою інформацією, водій учбового авто вдарив Mazda. З чиєї вини відбулося зіткнення – поки невідомо.На місці події працювала патрульна поліція.

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