У Володимирі торгово-розважальний центр працює з порушеннями





Про це йдеться в ухвалі Волинського окружного адміністративного суду, – передає сайт



Заклад «7я» серед мешканців міста користується популярністю, але відвідувачі не знають, що у приміщенні відсутнє усе необхідне протипожежне устаткування. А за документами будівля не відповідає нормам для діяльності закладу з масовим перебуванням людей.



“Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області звернулося з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про застосування заходів реагування шляхом зупинення експлуатації будівлі торгово-розважального центру « 7я» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 20-го Липня, 79, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки”, – йдеться в ухвалі суду.



Як постановив суд, у торгово-розважальному центрі, мають усунути недоліки впродовж 10-ти днів з дня вручення ухвали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через проблеми з пожежною безпекою ДСНС вимагає зупинити роботу торгово-розважального центру «7я» у Володимирі-Волинському. Як альтернативу рятувальники пропонують провести протипожежні заходи.Про це йдеться в ухвалі Волинського окружного адміністративного суду, – передає сайт «Княжий Град» Заклад «7я» серед мешканців міста користується популярністю, але відвідувачі не знають, що у приміщенні відсутнє усе необхідне протипожежне устаткування. А за документами будівля не відповідає нормам для діяльності закладу з масовим перебуванням людей.“Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області звернулося з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про застосування заходів реагування шляхом зупинення експлуатації будівлі торгово-розважального центру « 7я» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 20-го Липня, 79, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки”, – йдеться в ухвалі суду.Як постановив суд, у торгово-розважальному центрі, мають усунути недоліки впродовж 10-ти днів з дня вручення ухвали.

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