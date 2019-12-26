У Володимирі торгово-розважальний центр працює з порушеннями
Сьогодні, 14:14
Через проблеми з пожежною безпекою ДСНС вимагає зупинити роботу торгово-розважального центру «7я» у Володимирі-Волинському. Як альтернативу рятувальники пропонують провести протипожежні заходи.
Про це йдеться в ухвалі Волинського окружного адміністративного суду, – передає сайт «Княжий Град».
Заклад «7я» серед мешканців міста користується популярністю, але відвідувачі не знають, що у приміщенні відсутнє усе необхідне протипожежне устаткування. А за документами будівля не відповідає нормам для діяльності закладу з масовим перебуванням людей.
“Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області звернулося з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про застосування заходів реагування шляхом зупинення експлуатації будівлі торгово-розважального центру « 7я» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 20-го Липня, 79, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки”, – йдеться в ухвалі суду.
Як постановив суд, у торгово-розважальному центрі, мають усунути недоліки впродовж 10-ти днів з дня вручення ухвали.
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Про це йдеться в ухвалі Волинського окружного адміністративного суду, – передає сайт «Княжий Град».
Заклад «7я» серед мешканців міста користується популярністю, але відвідувачі не знають, що у приміщенні відсутнє усе необхідне протипожежне устаткування. А за документами будівля не відповідає нормам для діяльності закладу з масовим перебуванням людей.
“Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області звернулося з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про застосування заходів реагування шляхом зупинення експлуатації будівлі торгово-розважального центру « 7я» за адресою: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 20-го Липня, 79, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки”, – йдеться в ухвалі суду.
Як постановив суд, у торгово-розважальному центрі, мають усунути недоліки впродовж 10-ти днів з дня вручення ухвали.
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