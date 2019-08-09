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«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*

«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
Аби бізнес функціонував успішно, він має бути територіально вдало розташований. Клієнти не люблять ходити у закапелки. Тож варто розташувати свій бізнес у центрі. У «Яровиці» створені максимально комфортні основи життєвого простору для вашого бізнесу.

Пропонуємо до уваги переконливі аргументи:

- «Яровиця» – стильний, унікальний комплекс в центі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком, що створить додатковий трафік.

- Позитивний імідж комплексу та вже розміщених тут бізнесів позитивно вплине і на ваш бізнес.

- Лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.

- Комерційні приміщення з панорамними вітражами дають можливість облаштувати рекламні вивіски.

- Вільне планування приміщень ідеально підійде під потреби будь-якого бізнесу.

- Стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін.

- Для безпеки встановили відеоспостереження.

У "Яровиці" є можливість купівлі і оренди комерційних приміщень. З орендарями підписують довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.

У «Яровиці» пишаються своїми партнерами, радіють їхнім успіхам. Знають, що іх обирають найкращі і цінують їхню довіру.

«Приєднуйтесь до родини «Яровиця». Ми переконані, що можливості вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваймося разом, стаючи лідерами ринку та створюючи успішне майбутнє!» - кажуть у «Яровиці».

Контактний номер 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/

«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*
«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*


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Теги: Яровиця, нерухомість, бізнес, Луцьк
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