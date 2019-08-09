«Яровиця» – комфортний простір для вашого бізнесу*

Аби бізнес функціонував успішно, він має бути територіально вдало розташований. Клієнти не люблять ходити у закапелки. Тож варто розташувати свій бізнес у центрі. Устворені максимально комфортні основи життєвого простору для вашого бізнесу.- «Яровиця» – стильний, унікальний комплекс в центі міста з інтенсивним транспортним та пішохідним потоком, що створить додатковий трафік.- Позитивний імідж комплексу та вже розміщених тут бізнесів позитивно вплине і на ваш бізнес.- Лояльними споживачами стануть мешканці житлового комплексу.- Комерційні приміщення з панорамними вітражами дають можливість облаштувати рекламні вивіски.- Вільне планування приміщень ідеально підійде під потреби будь-якого бізнесу.- Стартовий ремонт: плитка, санвузол, шпаклівка стін.- Для безпеки встановили відеоспостереження.У "Яровиці" є можливість купівлі і оренди комерційних приміщень. З орендарями підписують довгостроковий договір з вигідними тарифами оренди.У «Яровиці» пишаються своїми партнерами, радіють їхнім успіхам. Знають, що іх обирають найкращі і цінують їхню довіру.«Приєднуйтесь до родини «Яровиця». Ми переконані, що можливості вашого бізнесу зростатимуть. Розвиваймося разом, стаючи лідерами ринку та створюючи успішне майбутнє!» - кажуть у «Яровиці».