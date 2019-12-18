У Луцьку дві дівчини випали з вікна: одна з них загинула
Сьогодні, 15:55
Трагічна подія сталася на вулиці Конякіна в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Так, близько 15 години на вулиці Конякіна,7 дві дівчини випали з вікна. Одна з них померла від отриманих травм.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Так, близько 15 години на вулиці Конякіна,7 дві дівчини випали з вікна. Одна з них померла від отриманих травм.
Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.
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