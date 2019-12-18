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У Луцьку дві дівчини випали з вікна: одна з них загинула

У Луцьку дві дівчини випали з вікна: одна з них загинула
Трагічна подія сталася на вулиці Конякіна в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Так, близько 15 години на вулиці Конякіна,7 дві дівчини випали з вікна. Одна з них померла від отриманих травм.

Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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Теги: Луцьк, смерть, випали з вікна
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