У Луцьку дві дівчини випали з вікна: одна з них загинула





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, близько 15 години на вулиці Конякіна,7 дві дівчини випали з вікна. Одна з них померла від отриманих травм.



Інформацію підтвердили у пресслужбі волинської поліції.

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