Їжа для вагітних: основні правила харчування від волинських медиків

Волинські медики розповіли, як варто харчуватись під час вагітності.Про це інформує Ковельське МТМО на своїй сторінці у facebook.Медики стверджують що харчові звички майбутньої мами варто оцінити на етапі планування вагітності, сформувати для себе свій «стиль здорового харчування»ю. Варто обирати якісні та свіжі продукти, добре термічно оброблене м’ясо, ретельно вимиті фрукти та овочі, домашні молочні продукти теж варто піддавати обробці, щоб в першу чергу уникнути харчовим отруєнням.Не варто уникати «алергічних» продуктів (окрім тих, на які алергія у вагітної). Дослідження стверджують, що максимально широкий асортимент вагітної та годуючої мами навпаки попереджує алергії у малюка. Заборонений алкоголь та куріння у будь-якій кількості. І те і інше проникає через плаценту та чинить згубну дію на плід. Основним раціон – велика кількість фруктів та овочів, цільнозернових продуктів, нежирних молочних продуктів та різноманітних білків.Обов'язковим є додавання до раціону фолієвої кислоти у дозі 400 мкг ще при планування вагітності. Вживання надмірної кількості вітамінних добавок не рекомендується під час вагітності, оскільки може бути токсичним як для матері, так і для плода. Жінка із повноцінним раціоном не потребує полівітамінних комплексів.Важливим є адекватне вживання рідини, що складає приблизно 2,3 л/добу.Залежно від вихідної маси тіла протягом вагітності жінка може набрати :- Індекс маси тіла (ІМТ) <18,5/ (12,5 до 18,0 кг)- ІМТ від 18,5 до 24,9 кг / м2 (нормальна вага) - (11,5 до 16,0 кг)- ІМТ від 25,0 до 29,9 кг / м2 (надмірна вага) (7,0 до 11,5 кг)- ІМТ ≥30,0 кг / м2 (ожиріння) - (від 5 до 9,0 кг).Так зване "харчування за двох" під час вагітності – неправильне явище, оскільки жінки потребують лише у помірному збільшенні калорій (додатково 340 - 450 ккал / добу) у другому та третьому триместрах.Тож вибір здорової їжі разом із регулярними фізичними навантаженнями допоможе підсилити ріст дитини та зберегти вас здоровим під час вагітності.