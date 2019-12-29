Ще один суд на Волині взяли під охорону

У новому році першим під охорону Служби судової охорони перейшов Господарський суд Волинської області.Про це повідомляє Служба судової охорони.Інформують, що установу стали охороняти сьогодні, 8 січня.Голова судупривітав співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області зі святом та першим робочим днем: “Приємно, що з прийдешніми святами ми вітаємо у нашій судовій установі надійну та професійну охорону, адже Служба судової охорони є невід’ємною частиною судової влади України”."Наше завдання забезпечувати безпеку усіх учасників судового процесу. Тому, будьте гідні званню співробітника Служби, служіть вірно та віддано українському народові", - зазначив начальник Територіального управління Служби у Волинській області полковник Служби судової охорони, звертаючись до своїх підлеглих.Варто додати, це вже четверта судова установа Волині, яку взяли під охорону співробітники Служби судової охорони.