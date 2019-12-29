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Ще один суд на Волині взяли під охорону

Ще один суд на Волині взяли під охорону
У новому році першим під охорону Служби судової охорони перейшов Господарський суд Волинської області.

Про це повідомляє Служба судової охорони.

Інформують, що установу стали охороняти сьогодні, 8 січня.

Голова суду Микола Шум привітав співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області зі святом та першим робочим днем: “Приємно, що з прийдешніми святами ми вітаємо у нашій судовій установі надійну та професійну охорону, адже Служба судової охорони є невід’ємною частиною судової влади України”.

"Наше завдання забезпечувати безпеку усіх учасників судового процесу. Тому, будьте гідні званню співробітника Служби, служіть вірно та віддано українському народові", - зазначив начальник Територіального управління Служби у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва, звертаючись до своїх підлеглих.

Варто додати, це вже четверта судова установа Волині, яку взяли під охорону співробітники Служби судової охорони.

Ще один суд на Волині взяли під охорону
Ще один суд на Волині взяли під охорону
Ще один суд на Волині взяли під охорону

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Теги: суд, охорона, Волинь, Микола Шум
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Коментарі 1
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На світлинах такі світлі, не забухані, не під наркотиками, з глибокими думками лиця що аж плакать хочетсья від сміху.
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