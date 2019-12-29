Ще один суд на Волині взяли під охорону
Сьогодні, 16:37
У новому році першим під охорону Служби судової охорони перейшов Господарський суд Волинської області.
Про це повідомляє Служба судової охорони.
Інформують, що установу стали охороняти сьогодні, 8 січня.
Голова суду Микола Шум привітав співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області зі святом та першим робочим днем: “Приємно, що з прийдешніми святами ми вітаємо у нашій судовій установі надійну та професійну охорону, адже Служба судової охорони є невід’ємною частиною судової влади України”.
"Наше завдання забезпечувати безпеку усіх учасників судового процесу. Тому, будьте гідні званню співробітника Служби, служіть вірно та віддано українському народові", - зазначив начальник Територіального управління Служби у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва, звертаючись до своїх підлеглих.
Варто додати, це вже четверта судова установа Волині, яку взяли під охорону співробітники Служби судової охорони.
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Про це повідомляє Служба судової охорони.
Інформують, що установу стали охороняти сьогодні, 8 січня.
Голова суду Микола Шум привітав співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Волинській області зі святом та першим робочим днем: “Приємно, що з прийдешніми святами ми вітаємо у нашій судовій установі надійну та професійну охорону, адже Служба судової охорони є невід’ємною частиною судової влади України”.
"Наше завдання забезпечувати безпеку усіх учасників судового процесу. Тому, будьте гідні званню співробітника Служби, служіть вірно та віддано українському народові", - зазначив начальник Територіального управління Служби у Волинській області полковник Служби судової охорони Володимир Сюйва, звертаючись до своїх підлеглих.
Варто додати, це вже четверта судова установа Волині, яку взяли під охорону співробітники Служби судової охорони.
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Коментарі 1
На світлинах такі світлі, не забухані, не під наркотиками, з глибокими думками лиця що аж плакать хочетсья від сміху.
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