На Волині судитимуть росіянина, який до смерті побив співмешканку
Сьогодні, 19:20
На Волині судитимуть 29-річного громадянина Російської Федерації, який завдав 26-річній співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада 2019 року у селі Машів Любомльського району нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши лише в голову понад 30 ударів руками і ногами. Над ранок потерпіла померла від черепно-мозкової травми.
Чоловік же, якого обвинувачують у вчиненні цього злочину, невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, у ніч на 14 листопада 2019 року у селі Машів Любомльського району нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши лише в голову понад 30 ударів руками і ногами. Над ранок потерпіла померла від черепно-мозкової травми.
Чоловік же, якого обвинувачують у вчиненні цього злочину, невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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