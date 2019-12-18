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На Волині судитимуть росіянина, який до смерті побив співмешканку

На Волині судитимуть росіянина, який до смерті побив співмешканку
На Волині судитимуть 29-річного громадянина Російської Федерації, який завдав 26-річній співмешканці тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада 2019 року у селі Машів Любомльського району нетверезий чоловік у ході конфлікту жорстоко побив жінку, завдавши лише в голову понад 30 ударів руками і ногами. Над ранок потерпіла померла від черепно-мозкової травми.

Чоловік же, якого обвинувачують у вчиненні цього злочину, невдовзі постане перед судом.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: суд, смерть
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