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У Луцьку 9 січня без світла сидітимуть мешканці двох вулиць

У Луцьку 9 січня без світла сидітимуть мешканці двох вулиць
Повідомили, де у Луцьку у четвер, 9 січня, не буде світла.

Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 9 січня, з 9.00 до 17.00 години припинять електропостачання за такими адресами: вул. Довженка, вул. Дубнівська.

У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: відключення, світло
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