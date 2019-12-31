У Луцьку 9 січня без світла сидітимуть мешканці двох вулиць
Сьогодні, 19:00
Повідомили, де у Луцьку у четвер, 9 січня, не буде світла.
Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 9 січня, з 9.00 до 17.00 години припинять електропостачання за такими адресами: вул. Довженка, вул. Дубнівська.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у четвер, 9 січня, з 9.00 до 17.00 години припинять електропостачання за такими адресами: вул. Довженка, вул. Дубнівська.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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