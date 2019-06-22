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Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі

Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі
Судитимуть 20-річного мешканця села Підгайці Луцького району, який спричинив аварію, внаслідок якої загинула одна людина, а двоє отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

Нагадаємо, удень 26 жовтня 2019 року молодик, не маючи права керувати транспортними засобами відповідної категорії, рухався сідловим тягачем марки VOLVO із напівпричепом автодорогою поблизу села Копилля Маневицького району.

Не вибравши безпечної швидкості руху й намагаючись не наїхати на авто, яке рухалося попереду й почало знижувати швидкість, чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення тягача з автомобілем OPEL OMEGA.

Унаслідок зіткнення пасажирка OPEL OMEGA загинула, а водій та ще одна пасажирка отримали травми.

Водій, який спричинив ДТП, нині на лаві підсудних і невдовзі суд обере йому міру покарання.

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Теги: суд, аварія, Волинь
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