Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту

У середу 8 січня директор Волинського обласного центру зайнятостіта голова громадської спілки «Луцький ІТ-кластер»підписали Меморандум про співробітництво і партнерство.У рамках співпраці для клієнтів служби зайнятості в області, а також тамтешніх фахівців будуть проводити навчальні заняття, семінари, тренінги. Окрім цього, даватимуть методичні та практичні рекомендації щодо ІТ-сфери, які стануть у нагоді в подальшій професійній реалізації усіх сторін, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.Зокрема, разом зі спеціалістами, всі охочі вивчатимуть методи ефективного використання нових методологій для якісного добору працівників на потребу роботодавців області, а також подальше використання і розвиток інформаційних технологій уже працевлаштованих.Практична реалізація проєкту розпочнеться наприкінці січня – початку лютого. Триватимуть такі заняття упродовж 2020 року із перспективою на продовження.