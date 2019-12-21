Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
Сьогодні, 17:47
У середу 8 січня директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та голова громадської спілки «Луцький ІТ-кластер» Віктор Левандовський підписали Меморандум про співробітництво і партнерство.
У рамках співпраці для клієнтів служби зайнятості в області, а також тамтешніх фахівців будуть проводити навчальні заняття, семінари, тренінги. Окрім цього, даватимуть методичні та практичні рекомендації щодо ІТ-сфери, які стануть у нагоді в подальшій професійній реалізації усіх сторін, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Зокрема, разом зі спеціалістами, всі охочі вивчатимуть методи ефективного використання нових методологій для якісного добору працівників на потребу роботодавців області, а також подальше використання і розвиток інформаційних технологій уже працевлаштованих.
Практична реалізація проєкту розпочнеться наприкінці січня – початку лютого. Триватимуть такі заняття упродовж 2020 року із перспективою на продовження.
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У рамках співпраці для клієнтів служби зайнятості в області, а також тамтешніх фахівців будуть проводити навчальні заняття, семінари, тренінги. Окрім цього, даватимуть методичні та практичні рекомендації щодо ІТ-сфери, які стануть у нагоді в подальшій професійній реалізації усіх сторін, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Зокрема, разом зі спеціалістами, всі охочі вивчатимуть методи ефективного використання нових методологій для якісного добору працівників на потребу роботодавців області, а також подальше використання і розвиток інформаційних технологій уже працевлаштованих.
Практична реалізація проєкту розпочнеться наприкінці січня – початку лютого. Триватимуть такі заняття упродовж 2020 року із перспективою на продовження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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