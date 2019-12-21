вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту

Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
У середу 8 січня директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк та голова громадської спілки «Луцький ІТ-кластер» Віктор Левандовський підписали Меморандум про співробітництво і партнерство.

У рамках співпраці для клієнтів служби зайнятості в області, а також тамтешніх фахівців будуть проводити навчальні заняття, семінари, тренінги. Окрім цього, даватимуть методичні та практичні рекомендації щодо ІТ-сфери, які стануть у нагоді в подальшій професійній реалізації усіх сторін, - інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.

Зокрема, разом зі спеціалістами, всі охочі вивчатимуть методи ефективного використання нових методологій для якісного добору працівників на потребу роботодавців області, а також подальше використання і розвиток інформаційних технологій уже працевлаштованих.

Практична реалізація проєкту розпочнеться наприкінці січня – початку лютого. Триватимуть такі заняття упродовж 2020 року із перспективою на продовження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр зайнятості, ІТ-освіта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Михайло Скопюк Михайло
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Казкові зимові пейзажі у селах під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі
Сьогодні, 18:00
Волинські безробітні зможуть отримати ІТ-освіту
Сьогодні, 17:47
На Волині автівка врізалася в дерево: водій загинув на місці. ФОТО
Сьогодні, 17:36
В храмі на 40-му мікрорайоні у Луцьку на Різдво провели перше богослужіння. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців Державна служба зайнятості запустила новий веб-портал для успішного працевлаштування українців
Сьогодні, 17:00
ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК ТОП найоплачуваніших вакансій Волині із зарплатою від 14 до 25 тисяч. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 13:54
«Тримаємо руку на пульсі ринку праці», – директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. ІНТЕРВ'Ю «Тримаємо руку на пульсі ринку праці», – директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. ІНТЕРВ'Ю
21 грудень, 2019, 19:40
Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині Заробітчани-іноземці: представники яких країн і на яких посадах працюють на Волині
21 грудень, 2019, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авіакатастрофа в Ірані: родичі бортпровідниці з Нововолинська досі не отримали офіційного підтвердження
Сьогодні, 19:13
 0
У Луцьку 9 січня без світла сидітимуть мешканці двох вулиць
Сьогодні, 19:00
 0
Хто і про що надсилає найбільше запитів до головного управління ДПС у Волинській області
Сьогодні, 18:40
 0
Казкові зимові пейзажі у селах під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Судитимуть водія вантажівки, який спричинив смертельну аварію в Маневицькому районі
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8